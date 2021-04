Top 10: Flamengo é o time que mais perde chances claras de gol no Brasileirão

Ser vice-líder do Brasileirão, para muitos, já pode ser considerado uma boa. Estar apenas quatro pontos atrás do primeiro colocado Internacional faltando mais cinco rodadas é algo a se comemorar. No entanto, o Flamengo também tem muito o que lamentar quando se vê a quantidade de gols perdidos do time carioca.

No Brasileirão 2020, o Rubro-Negro é o time que mais cria chances claras de gol, mas a falta de efetividade e precisão dos atacantes também se destaca. Nas últimas rodadas, principalmente, é nítido que o elenco da Gávea sofre do mal de perder gols. Mesmo vencendo o Sport por 3 a 0, quatro chances claras de gol foram perdidas. Isso, em jogo contra gigantes que brigam na parte de cima da tabela, faz falta.

Três atacantes do Flamengo, juntos, mostram a ineficácia do time. Confira o ranking de chances claras perdidas no Brasileirão:

80 - Flamengo

49 - Atlético-MG

44 - Gabigol, Bruno Henrique e Pedro

39 - São Paulo

38 - Palmeiras

36 - Inter

36 - Athletico

35 - Bahia

35 - Botafogo

34 - Ceará

31 - Atlético-GO

Para ter efeito de comparação, o líder Internacional perde menos que a metade de gols do Flamengo, que o primeiro no quesito — e ainda de forma disparada.