Com ambos tranquilos na tabela, Palmeiras recebe Atlético-GO

Nesta segunda-feira (22), o Palmeiras recebe no Allianz Parque o Atlético Goianiense, em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima da competição, às 18h.

O alviverde soma 57 pontos e está na 7ª posição na tabela, mas já não depende mais do Brasileirão para se classificar para a Libertadores por ser o atual campeão.

Já o Dragão soma 46, estando na 13ª posição e está praticamente garantido para a edição 2021 da Copa Sul-Americana.

Se preparando para a Copa do Brasil

O Palmeiras chega de um jogo importante, pois empatou com o São Paulo, no Choque-Rei, em 1 a 1 e tirou matematicamente o rival da disputa pelo título do Brasileirão. Luciano abriu o placar e Rony empatou.

No clássico Abel Ferreira levou amarelo e é um dos desfalques do Verdão, se juntando aos lesionados Luan Silva, Gabriel Veron e Gabriel Menino, além do suspenso Kuscevic.

Com os desfalques e o foco na final da Copa do Brasil contra o Grêmio, o alviverde deve mandar um time alternativo para campo, com: Weverton, Marcos Rocha, Luan (Emerson Santos), Alan Empereur e Renan; Felipe Melo (Danilo), Patrick de Paula, Esteves, Lucas Lima e Scarpa; Breno Lopes (Willian).

Pela Sul-Americana

O Atlético chega após vencer por 2 a 1 a Aparecidense, com gols de Janderson e Zé Roberto, de virada. Ricardo Lima abriu o placar. Esse jogo foi válido pela semifinal do Campeonato Goiano de 2020, que classificou o Dragão para a grande final do torneio. O Atlético enfrentará o Goianésia na final.

O rubro-negro não poderá usar Natanael, que está lesionado, e Chico, que está suspenso. Mas poderá contar com Matheus Vargas e João Victor, que voltam de suspensão.

Com os 46 pontos, sendo quatro na frente do Sport, o Atlético já está classificado para Sul-Americana e deve vir para campo com: Jean, Dudu, João Victor, Éder e Nicolas; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Matheus Vargas; Janderson, Zé Roberto e Wellington Rato.

Arbitragem e transmissão

Caio Max Augusto Vieira apitará o jogo com os bandeirinhas Jean Marcio dos Santos e Vinicius Melo de Lima. No comando do VAR estará Emerson de Almeida Ferreira.

E a partida terá transmissão exclusiva do Premiere, além do tempo real aqui mesmo na VAVEL Brasil!