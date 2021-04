Internacional vence Brasil de Pelotas fora de casa e se firma na liderança do Gauchão

O Inter foi até Pelotas na noite deste sábado (27) e venceu o Brasil por 2 a 1 no Bento Freitas. Abel Hernández abriu o placar logo cedo. Bruno Paraíba chegou a empatar mas Rodrigo Dourado garantiu a vitória colorada na segunda etapa.

Estratégias

O Brasil, que não pôde contar com seu técnico Cláudio Tencati por suspensão, apostou no 4-5-1, se valendo da velocidade de Netto. Já Miguel Ángel Ramirez segue na sua fase de experimentação e escalou um time diferente das rodadas anteriores, a surpresa ficou em Abel Hernández ser o atacante de referência.

Vitória colorada

A partida começou com emoção, logo aos dois minutos, após cruzamento de Rodinei a zaga xavante parou pedindo impedimento e Abel Hernandez não teve dificuldades para abrir o placar.

A resposta rubro-negro veio 15 minutos depois, quando Netto invadiu a área e Edenilson cometeu pênalti. Na cobrança, Bruno Paraíba igualou o placar. A partir de então o jogo perdeu em qualidade e a tônica foi faltas e chutes para longe.

No segundo tempo, as duas equipes começaram arriscando, mas com o passar do tempo, o Brasil perdeu imposição física e deu mais espaço ao Inter que chegou ao gol da vitória aos 23 minutos com Rodrigo Dourado, após cruzamento de Maurício.

O gol animou o Inter que criou boas oportunidades após o tento, na melhor delas, Praxedes acertou a trave. O Brasil tentou nos acréscimos com Netto mas a bola foi sobre a meta de Marcelo Lomba.

Classificação e próximos compromissos

O Inter é líder do Gauchão com 16 pontos e na quarta 20h recebe o São José. Já o Brasil está em oitavo com oito e no mesmo dia e hora visita o Ypiranga.