Com golaço de Léo Chú, Grêmio vence Gre-Nal 430

O Grêmio venceu o Internacional por 1 a 0, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. Com um belíssimo gol de Léo Chú, o tricolor assumiu a liderança do campeonato com 17 pontos, ultrapassando o Inter. Foi um Gre-Nal bastante disputado, com propostas bem definidas e decidido em um único lance.

Primeiro tempo

Foi um Gre-Nal como qualquer outro, porém nem tanto. O início da partida foi com bastante iniciativas de ambas as partes, as duas equipes tentavam propor o jogo mas não obtiveram muito sucesso. O Inter obteve mais posse de bola, no entanto, uma posse de bola um pouco ilusória, que resumia-se aos jogadores de defesa e meio-campo do colorado. A primeira finalização à gol saiu dos pés de Alisson, aos 36 minutos de jogo, no entanto, sem muitas dificuldades para Marcelo Lomba.

O Internacional teve a grande chance da primeira etapa com Praxedes, que pegou a defesa do Grêmio completamente exposta e saiu cara a cara com o goleiro Brenno, que fez uma belíssima defesa para salvar o tricolor. No entanto, a reclamação veio por parte de Yuri Alberto, que estava livre para marcar e o meia Praxedes escolheu a finalização que saiu fraca e sem muitas dificuldades para Brenno. O primeiro tempo foi resumido em recuos para os goleiros e pouca pressão ofensiva, faltou qualidade para ambas as equipes.

Segundo tempo

Os times voltaram para a segunda etapa sem alterações. O Internacional terminou a primeira etapa melhor que o Grêmio e esperava-se que o colorado comandasse a partida, mas não foi o que aconteceu. O time treinado por Miguel Ángel Ramírez apresentou os mesmos problemas do primeiro tempo, obteve mais posse de bola, no entanto, não finalizava ao gol de Brenno. Com a entrada de Palacios e Nonato, Ramírez tentou fazer com que sua equipe fosse mais agressiva pelos lados, mas sem muito sucesso.

O colorado tentava sua maior parte das jogadas com bolas alçadas na pequena na área, no entanto, viu Brenno e Ruan crescerem ainda mais na partida. O grande lance do Internacional saiu dos pés do zagueiro Lucas Ribeiro, que foi levando a bola do meio de campo até a área gremista e saiu sozinho para finalizar, mas o zagueirão tirou muito de Brenno e a bola saiu pela linha de fundo.

A postura do Grêmio na segunda etapa foi bastante parecida com a da primeira. O time de Renato Portaluppi não ficou muito com a bola, no entanto, controlou as ações do jogo e criou mais oportunidades de gol. A principal mudança para o Grêmio tomar conta da partida foi a entrada do volante Darlan, que deu mais liberdade para Matheus Henrique jogar. O camisa 7 gremista dominou o meio campo e viu o zagueiro Ruan segurar as pontas na defesa. Falando em pontas, o gol do Grêmio saiu dos pés de Léo Chú, com assistência de Léo Pereira, ambos crias da base do tricolor. Após deixar o marcador na saudade, Léo Chú cortou pro meio e mandou um chutaço de fora da área para abrir o placar e selar o resultado na Arena do Grêmio.

E agora?

Com o resultado, o Grêmio ultrapassou o Inter na liderança do Campeonato Gaúcho. Ambos possuem 17 pontos, no entanto, o tricolor tem um jogo a menos. O Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira (07), às 19:15h, para enfrentar a equipe do Independiente Del Valle. O jogo é válido pela partida de ida da terceira fase da pré-Libertadores, em Quito. Já o Inter, terá uma espécie de "pré-temporada" de 15 dias e só volta a campo no dia 18, contra a equipe do Aimoré, fora de casa.