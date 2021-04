Renato valoriza atuação dos garotos e dispara: "Vamos buscar o tetra"

O Grêmio visitou a equipe do Esportivo em Bento Gonçalves e venceu por 2 a 0. Com gols marcados por Thaciano e Lucas Araújo, o tricolor venceu e convenceu com uma belíssima atuação dos garotos da base. Com o time titular de folga, os garotos formados na categoria de base do tricolor receberam a oportunidade na partida desse sábado (13) e corresponderam positivamente, com destaque para Brenno, Léo Chú, Vanderson e Lucas Araújo.

Análise da partida e importância da base

O técnico Renato Portaluppi analisou a vitória sobre o Esportivo e comentou sobre a utilização da base nos próximos jogos. Na partida de hoje, o Grêmio teve 8 jogadores provindos da categoria de base do clube no time titular.

"Foi uma boa partida dos garotos. Conseguimos uma boa vitória fora de casa. O Lucas (Araújo) teve personalidade, pediu para bater. Vitória importante para dar confiança para a garotada."

"Essa transição entre base e profissional é importantíssima. É assim que eles vão tendo oportunidade e confiança. Eles estão viajando para Quito com a minha confiança. Os próximos 4 jogos são para eles mostrar porque vestem a camisa do Grêmio."

O técnico Renato Portaluppi falou sobre a importância de Vanderson e sobre o destaque que o lateral vem tendo:

"É uma surpresa muito boa (Vanderson). Vem evoluindo muito, se entrega em todos os jogos. Tenho dado conselhos para ele se doar. Está enchendo nossos olhos, é mais um garoto da base e está tendo a confiança de todo mundo aqui no profissional."

Contratações, rumores e anúncios

O técnico gremista falou sobre possíveis reforços e como andam as negociações do tricolor para a temporada de 2021:

"As contratações, eu tenho falado diariamente com presidente e Amodeo, e o próprio Marcelo. Precisamos trazer 3 a 4 jogadores, por causa das várias competições que vamos disputar. Os garotos vão nos ajudar bastante, mas o Grêmio vai às compras sim."

Renato ainda comentou sobre as ligações que ele faz aos jogadores, possíveis anúncios nas próximas semanas e prazos para as contratações:

"Eu mesmo tenho entrado em contato com alguns jogadores que eu quero muito que vistam a camisa do Grêmio. Na próxima semana, acho que teremos ao menos uma boa surpresa para a torcida do Grêmio."

"É lógico que a gente quer os jogadores para amanhã, mas não é possível. Tem jogadores que a gente quer que não podem vir imediatamente. A gente não pode dar o tiro errado. Temos que trazer o jogador que a torcida vai gostar e que vai reforçar bem o grupo."

Durante a premiação da Copa do Brasil, Renato brincou com Luiz Adriano sobre um possível telefonema que ele teria feito ao atacante do Palmeiras. O vídeo repercutiu e o nome de Luiz Adriano foi especulado no Grêmio nos últimos dias. Ao ser questionado sobre o vídeo e sobre a possível contratação de Luiz Adriano, Renato respondeu:

"Quanto ao Luiz Adriano, eu liguei para ele ano passado. Na entrega das medalhas, eu brinquei com ele. Ele é um grande jogador, está em um grande clube. Mas é um jogador que infelizmente foge do padrão financeiro."

Valorização ao Campeonato Gaúcho e homenagem recebida no início da partida

O técnico gremista falou da importância do Gauchão, sobre os objetivos do tricolor no Campeonato e sobre folga para o time titular:

"Eu podia estar de folga também, podia estar de folga. Se eu estou aqui, é porque o Grêmio dá importância para o Estadual. Estamos ganhando os últimos, e vamos buscar o tetra, sim!"

'Perde o campeonato estadual para ver, se não vão vir criticas. Eu acho o nosso campeonato charmoso, gosto de ganhar. Estamos com 100% de aproveitamento. Vamos tentar ganhar todos os campeonatos."

Antes da bola rolar, o ídolo gremista recebeu uma camisa em forma de homenagem do Esportivo. Formado nas categorias de base do time de Bento Gonçalves, Renato Portaluppi pouco atuou com a camisa do Esportivo, no entanto, guarda com muito carinho no coração o clube que o revelou para o futebol.

"Eu me criei nesta cidade, cheguei aqui com 2 ou 3 anos e sai com 16 anos, quando fui para o Grêmio. Tenho muito carinho. Recebi uma camisa do presidente hoje (do Esportivo). Tenho carinho não só pelo clube, como pela cidade."

Próximo compromisso

O Grêmio volta a campo na próxima terça-feira (16), onde enfrenta a equipe do Ayacucho, em Quito, no Equador. A partida é válida pelo jogo de volta da segunda-fase da pré-Libertadores. No jogo da ida, o Grêmio venceu por 6 a 1 e praticamente garantiu a classificação para a próxima fase.