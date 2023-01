Cruzeiro resolve em 15 minutos, sofre pressão no fim e vence Patrocinense na estreia do Mineiro

O Cruzeiro teve aquela sofrida diante do Patrocinense, principalmente na reta final do segundo tempo, mas bastou pressionar no perde e ganha para construir a vitória em 15 minutos da etapa inicial e saiu com o triunfo, de 2 a 1, no Estádio Pedro Alves, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. O estreante Nikão e Bruno Rodrigues, de pênalti, balançaram a rede pelo lado estrelado, enquanto Cristiano descontou.

15 minutos

A etapa inicial foi administrada facilmente pela Raposa, criando e dominando as ações ofensivas, tendo Nikão participando das mesmas. Na primeira aparição, o novo camisa 10 teve boa visão e acionou Rafael Bilu pela esquerda, mas o atacante pegou muito embaixo da bola e mandou por cima do gol. Pouco depois, Nikão cruzou pelo lado esquerdo. Wesley rolou para Ian Luccas. O jovem de 19 anos bateu rasteiro, da entrada da área tirando tinta da trave.

O Patrocinense tinha dificuldades de fechar os espaços do adversário. Pressionando no pós-perda, o Cabuloso não demorou para inaugurar o marcador. Bilu arrancou em velocidade e levantou na área. Adilson espalmou. A zaga grená saiu jogando errado e entregou para Nikão. O atacante limpou a marcação e chutou forte, não dando nenhuma chance ao goleiro. Aos 15, Wesley foi enfiado na área e acabou sendo atropelado por Léo Santos. O árbitro não demorou e assinalou a penalidade máxima. Bruno Rodrigues deslocou Adilson e deu um tapa no meio do gol.

Tendo o resultado a favor, o time estrelado quase se descuidou e a Águia resolveu sobrevoar. Neto Moura recuou fraco, Lucas Hulk tentou dar o bote, mas Rafael Cabral saiu do gol para evitar qualquer contratempo. Os comandados de Paulo Pezzolano, hoje suspenso por conta da punição do último estadual, e Martin Varini, responsável por orientar os jogadores à beira do gramado, quase conseguiram ampliar antes do intervalo. Wesley encontrou Bruno Rodrigues pelo meio, e sem nenhuma marcação, dominou e carimbou a trave esquerda

Pressão grená

O Patrocinense mudou completamente de postura, passou a alugar o campo de defesa estrelado, visando roubar a bola no terço final. Aos sete, veio a recompensa. Ian Luccas recebeu na entrada da área, foi desarmado por Gabriel Galhardo, que puxou para o lado de campo e levantou na segunda trave. Cristiano se jogou e marcou de peito.

A equipe de Thiago Oliveira conseguiu manter a pressão por mais tempo, e quase Cristiano igualou em cruzamento de Marquinhos, novamente na segunda trave, mas cabeceou para fora. Os visitantes melhoraram e chegaram no caminho do gol como resposta. Bruno Rodrigues foi lançado na esquerda, e buscou Wesley na área, que tinha apenas o trabalho de escorar. Entretanto, o assistente levantou a bandeira, assinalando impedimento, confirmado pelo VAR.

Aos 22, Vital deixou a bola passar para Wesley, em passe da defesa, ele disparou em velocidade e deu uma cavadinha para cima de Adilson. Não pegou em cheio e Alan Ferreira afastou antes da redonda morrer dentro das redes. Dois minutos depois, Wallisson tabelou com Bilu, o atacante dominou e deu um lindo chapéu no marcador e chutou colocado, mas o goleiro se atirou para evitar o gol. A Raposa estava quase encaminhando o terceiro. Quase. E, nesse quase, por pouco os grenás não conseguiram o empate em lance louco. Na reta final, Lucas Oliveira recuou para o adiantado Rafael Cabral. O zagueiro errou a direção e obrigou o goleiro a correr para tirar em cima da linha. Neto Costa pegou o rebote, se livrou do camisa 1 e rolou para Galhardo, que mandou para fora

Por conta da bola ter sido recuada, a arbitragem marcou tiro livre indireto. Rafael Cabral montou uma linha de jogadores em frente ao gol e Furlan cobrou em cima da parede azul.

Situação e próximos jogos

Com o triunfo, o Cruzeiro torna-se líder do grupo C, que ainda terá o jogo dos xarás Democrata GV x Democrata SL, na segunda-feira, que dependendo do saldo, poderá ocupar o lugar. Por sua vez, o Patrocinense é o terceiro colocado do grupo B.

Na próxima rodada, a Raposa encara o Athletic, no próximo sábado (28), às 10h30 (de Brasília), enquanto a Águia fica sem jogar, por conta dos jogos suspensos do Ipatinga, que segue com o processo, iniciado pelo Betim, por escalação irregular, pelo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).