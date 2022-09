CRB desperdiça pênalti, Cruzeiro marca golaços e vence pela Série B

O Cruzeiro venceu o CRB por 2 a 0, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado (17). Os gols da partida foram feitos por Stênio e Bruno Rodrigues, mas o destaque ficou para o goleiro Rafael Cabral. O jogo foi na casa do time alagoano, no estádio Rei Pelé.

Essa é a segunda derrota do CRB dentro de casa, a primeira foi há cinco meses, quando perdeu para o Náutico por 2 a 1.

Primeira chance

Aos 9, o atacante Bruno Rodrigues, do Cruzeiro, fez boa jogada, escorou para trás para Marquinhos Cipriano, que bateu de primeira. A bola passou muito perto do gol.

Pênalti isolado

Paulino Moccelin recebeu passe de Anselmo Ramon, aos 20, na entrada da área e cortou para o meio, mas Felipe Machado fez falta, dentro da área, no atacante do CRB. Anselmo Ramon cobrou o pênalti no meio, mas isolou e desperdiçou a chance de abrir o placar.

Poucas finalizações

Após cruzamento, aos 36, Anselmo Ramon dominou bonito de peito e deu um belo chute, que parou em bela defesa de Rafael Cabral.

No restante do primeiro tempo, as duas equipes pecaram nas finalizações. O CRB chutou somente mais uma bola no gol e o Cruzeiro também apenas uma no alvo.

Golaço da Raposa

Stênio roubou a bola no meio de campo, após Lincoln dividir com zagueiro do CRB, aos 7. O jogador arrancou para dentro da área, cortou para a perna esquerda, cortou novamente para a direita e fez um belo gol.

Triunfo celeste confirmado

Aos 14, Anselmo Ramon carregou a bola pela esquerda e bateu forte de canhota da entrada da área. A bola bateu na trave do gol defendido por Rafael Cabral.

Anselmo Ramon, aos 40, teve uma nova chance, mas parou novamente em Rafael Cabral, que fez uma bela partida e garantiu a vitória cruzeirense.

Em contra-ataque, aos 45, Bruno Rodrigues recebee a bola na entrada da área, pedalou, cortou para a direita e bateu colocado, por cobertura, e fechou a partida.

Próximos compromissos

Na quarta-feira (21), a Raposa enfrenta o Vasco da Gama, pela 31ª rodada da Série B, às 21h. O jogo ocorre no Mineirão. O Cruzeiro é o líder da competição, com 65 pontos. Caso o Cruzeiro vença o Vasco, estará matematicamente na Série A.

Já o CRB enfrenta o Vila Nova, na quinta-feira (22), às 21h30, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. A equipe alagoana está na nona colocação do campeonato, com 40 pontos.