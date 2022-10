Atlético-MG volta a vencer e decreta rebaixamento do Juventude

O Atlético-MG venceu o Juventude por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (27), no Mineirão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado pelo lateral-esquerdo Dodô. Com a vitória magra, o Galo interrompeu uma sequência de três jogos sem vitórias e voltou a brigar por uma vaga na Libertadores. O Jaconero, por sua vez, confirmou matematicamente o seu rebaixamento para a Série B. O clube gaúcho já passou por quatro rebaixamentos, e o último, da primeira para a segunda divisão, foi em 2007.

Atlético-MG rebaixa Juventude no Mineirão

O Atlético criou a sua primeira chance da partida em menos de um minuto. Após o erro do lateral-direito Rodrigo Soares, Keno aproveitou a sobra e partiu em velocidade pelo meio. O atacante cortou pra esquerda e finalizou, mas a bola raspou a trave do goleiro César.

A primeira oportunidade entregou o que o Atlético planejou para o jogo. Com muita intensidade, o Galo voltou a criar mais jogadas perigosas para resolver a situação ainda no primeiro tempo. Aos onze minutos, Dodô abriu o placar após uma triangulação do time mineiro. No lance, a bola foi lançada para a área, Jair desviou de cabeça e deixou a sobra para o lateral-esquerdo, que pegou de primeira e estufou a rede.

Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

Ao longo do primeiro tempo, o Atlético diminuiu a pressão após o gol, mas continuou incomodando a defesa do Juventude, que só teve uma chance clara na partida. Na ocasião, o Jaconero cobrou escanteio pela esquerda, Yuri subiu livre de marcação e cabeceou firme para o canto esquerdo de Everson. No entanto, o goleiro se esticou e espalmou para evitar o empate.

No retorno para o segundo tempo, o Atlético voltou a pressionar o Juventude. Aos cinco minutos, o Galo conseguiu um pênalti após Nacho receber o passe dentro da área, e sofrer falta de Paulo Henrique. O argentino tentou converter, mas o goleiro César defendeu. Após o lance, o arqueiro deu rebote para Pavon, mas fez a segunda defesa seguida e fechou o gol do Juventude. Mesmo com a pressão, o time mineiro não conseguiu ampliar o placar, e o Jaconero esbarrou nas boas defesas do goleiro Everson.

Classificação

O Atlético-MG permaneceu na sétima colocação, mas com 51 pontos. O Juventude, matematicamente rebaixado, continuou na lanterna do Campeonato Brasileiro, com 21.

Próxima rodada

Na próxima terça-feira (1), o Atlético visita o São Paulo, no Morumbi, às 21h30, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na quarta, o Juventude recebe o Coritiba, às 19h, no Alfredo Jaconi.