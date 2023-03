Grêmio bate Campinense e está classificado para segunda fase da Copa do Brasil

O Grêmio está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. O Tricolor Gaúcho venceu o Campinense, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (1), no Estádio Mané Garrincha, pela primeira fase eliminatória da competição. Os gols foram marcados por Cristaldo e Ferreira. O próximo adversário da equipe gaúcha será o Ferroviário, que venceu o Resende, por 2 a 1, na última terça-feira.

Grêmio 'joga solto' no Mané Garrincha

Com qualidade de sobra, o Grêmio pressionou o Campinense no primeiro tempo e não deu espaço para o time paraibano armar sequer alguma jogada. O camisa 9, Luis Suárez, jogou mais uma vez como referência na equipe tricolor e participou de quase todos os lances.

O primeiro gol, inclusive, foi com assistência de Suárez. Aos 26 minutos do primeiro tempo, Cristaldo e o atacante uruguaio tabelaram dentro da área pelo lado direito. O meio-campista argentino recebeu um lindo passe de calcanhar e finalizou cruzado para estufar a rede e abrir o placar.

No decorrer da primeira etapa, o Grêmio teve diversas oportunidades para ampliar o placar. Mas o goleiro Otávio, do Campinense, atrapalhou as chances com boas defesas.

O segundo tempo ficou marcado também com pressão do Grêmio. O Tricolor Gaúcho, como no primeiro tempo, criou mais oportunidades, mas só aproveitou na reta final. Satisfeito com o resultado magro, a equipe do técnico Renato Gaúcho chegou a trocar passes por uma boa parte do tempo e atrasou o duelo com bastante substituições.

Apenas aos 41 minutos do segundo tempo, o Grêmio ampliou o placar. Na jogada pelo meio, o zagueiro Kannemann fez lançamento para Ferreira. O atacante dominou, girou rápido o corpo e bateu cruzado no canto esquerdo do goleiro Otávio para sacramentar a vitória e a vaga na segunda fase da Copa do Brasil.