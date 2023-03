Visando final histórica, RB Bragantino e Água Santa se enfrentam no Campeonato Paulista

Na noite desta segunda-feira (20), RB Bragantino e Água Santa se enfrentam pelas semifinais do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro, às 21 hrs, buscando vaga em final contra a equipe do Palmeiras, que garantiu sua vaga na final eliminando a equipe do Ituano.



Em busca da segunda taça

A equipe de Bragança Paulista, recém adquirida pelo grupo Red Bull, vêm tendo boas campanhas nas ultimas edições do Paulistão, e nesta edição de 2023 o clube ocupa a 5a melhor campanha geral, e terminou a primeira fase na liderança do Grupo A e venceu o Botafogo por 2 a 0 nas quartas de final. Em 13 jogos até aqui, os comandados do técnico Pedro Caixinha somam sete vitórias, dois empates e quatro derrotas, com 17 gols marcados e 10 sofridos.

Entretanto, com uma eventual vitória na partida de hoje, o clube pode fazer um feito histórico e se classificar para a final da competição pela primeira vez, após a junção recente com a empresa internacional.

A última vez que o time alcançou este feito foi ainda quando a equipe era apenas Bragantino, em que disputou a final do Campeonato Paulista em 1990, contra a equipe do Novo Horizontino.

O Massa Bruta, apesar de estar nas semifinais, conta com alguns desfalques importantes para a partida, que são eles : Lucas Evangelista, Praxedes, Thiago Borbas, Léo Ortiz, Raul, Helinho, Vitinho e Luan Cândido.

Pela primeira final!

O clube de Diadema não vêm de grandes atuações nas últimas edições do estadual paulista recentemente, tendo em vista que em 2020, o clube foi rebaixado, e voltou a série A1 apenas em 2023.

Porém, a campanha do Netuno no Paulistão 2023 vêm sendo histórica e surpreendendo a todos, vendo que na fase de grupos, a equipe fez 24 pontos em 13 jogos, tendo feito 7 vitórias, 3 derrotas, e 3 empates, e com a 4a melhor campanha, oque os gerou o mando de campo para a decisão, e nas quartas de final da competição eliminou o gigante São Paulo, tendo empatado a partida por 0x0, e avançando nas penalidades no Allianz Parque.

A equipe enxerga esta partida como grande oportunidade de fazer história, pois a equipe nunca se classificou para a final da competição.

O Netuno vêm sem desfalques para a partida e vai com força total em busca da vaga.

Prováveis Escalações:

Água Santa: Ygor Vinhas; Reginaldo, Didi, Joilson e Gabriel Inocêncio; Kady, Thiaguinho e Luan Dias; Júnior Todinho, Bruno Mezenga e Bruno Xavier.

RB Bragantino : Cleiton; Andres Hurtado, Lucas Cunha, Natan e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes e Bruninho; Artur, Sorriso e Alerrandro.

Arbitragem

Raphael Claus irá apitar a partida, juntamente com seus auxiliares Danilo Ricardo Simon Manis, e Neuza Ines Back. O quarto árbitro será Lucas Canetto Bellote, e por último, Daiane Muniz dos Santos, que irá comandar a cabine de VAR.

Onde assistir

O jogo será transmitido em diversas plataformas, sendo elas: Paulistão Play, TNT Sports, Youtube, Premiere, e HBO Max.