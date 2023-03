Vítor Pereira admite time abaixo, mas valoriza vitória: "Resultado é o que mais importa"

O Flamengo enfrentou o Vasco pelo jogo de volta da semi-final do Campeonato Carioca e venceu pelo placar de 3 a 1 (6 a 3 no agregado), e avançou à sua quarta final consecutiva no Cariocão, e enfrentará o Fluminense. Pedro foi o destaque do clube Rubro-Negro com dois gols e uma assistência para Ayrton Lucas.

Apesar da vitória e a classificação para a final do Carioca, Vítor Pereira não teve uma noite fácil. O técnico ouviu gritos de "burro" vindos da arquibancada e passou parte do jogo sob grande pressão, por causa do desempenho ruim do Flamengo e de algumas substituições que não agradaram os torcedores. Ao fim do jogo, ele admitiu alguns problemas na equipe.

"Costumo ser muito honesto. Já fizemos jogos de mais qualidade. De construir muitas oportunidades de gol, e não conseguimos. Hoje, por mérito do adversário também, não foi um jogo de tantas chances, mas fizemos três gols. Nesse tipo de jogo, o resultado é o mais importante. Estamos na final".

Algumas mudanças, contudo, surtiram efeito, principalmente a entrada do jovem Matheus França, que participou diretamente da jogada do segundo gol do Flamengo, ao sofrer pênalti convertido por Pedro. Depois da partida, o técnico justificou a saída de Arrascaeta.

"O Arrascaeta ao longo da semana sentiu dores no púbis. Isso é uma coisa pública. Teve em dúvida antes, mas por ser uma semifinal arriscamos um pouco, conversamos com ele. Naturalmente, ao longo do jogo, as dores foram aumentando. No intervalo, já estava com dificuldades, foi para o segundo tempo, as dificuldades continuaram. Chegou em determinada altura que tivemos que substituir. Vai fazer novo exame. É um jogador importante para nós."

O técnico também fez questão de elogiar a grande partida de Pedro.

"O Pedro é um jogador muito importante para nós. O Pedro é um jogador que faz gols, um atacante referência, muito importante para nós. Quando está bem, pode fazer a diferença."

O Flamengo terá 15 dias para treinar e ajustar a parte física e técnica, e só retornará a campo no dia 02 de abril, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, quando enfrentará o Fluminense.