Corinthians joga bem e vence Liverpool-URU na estreia da Libertadores

O Corinthians visitou o Liverpool-URU em sua estreia na Libertadores 2023, no Estádio Centenário em pleno Uruguai. O time alvinegro atropelou os donos da casa por 3 a 0, com gols de Balbuena e dois de Róger Guedes.

Triunfo alvinegro

O Corinthians começou bem a partida, com Fausto Vera fazendo gol logo aos 2 minutos, mas o tento marcado pelo argentino foi anulado por impedimento marcado corretamente pelo assistente.

Aos oito minutos, veio o principal momento negativo para a equipe alvinegra, que viu seu craque Renato Augusto sofrer uma problema no joelho e sair de campo de maca chorando, dando lugar a Maycon.

Na saída do maestro, o Timão sentiu muito a falta do camisa 8, ficando perdido dentro do campo, deixando espaços.

O Liverpool teve sua grande chance em cobrança de falta, com Rodríguez carimbando o travessão.

Quando o primeiro tempo já estava acabando e com o Corinthians abalado, Fagner cobrou escanteio na cabeça de Balbuena, que mandou um foguete de cabeça abrindo o placar para o alvinegro.

Logo aos 3 minutos da segunda etapa, Fagner, o garçom da noite, foi pelo lado direito mais uma vez, cruzou para a área e encontrou Róger Guedes que de carrinho marcou o primeiro de seus dois gols no jogo.

O segundo saiu em jogada pelo meio, onde Giuliano colocou boa bola para Guedes encher o pé e decretar o placar final da partida contra um Liverpool que pouco fez para reagir.

Sequência da temporada

O Corinthians agora volta a campo só na próxima quarta-feira (12), quando enfrenta o Remo pela terceira fase da Copa do Brasil, fora de casa.