Já eliminado, Bahia derrota CRB na despedida da Copa do Nordeste

Em noite de despedida da Copa do Nordeste por já estar eliminado, o Bahia recebeu o CRB na Arena Fonte Nova, em Salvador nesta quarta-feira (22) e venceu por 3 a 0, com gols de Everaldo, Chávez e Arthur Sales. O time alagoano, apesar da derrota, segue para próxima fase do campeonato.

O confronto

A primeira etapa começou bastante movimentada para o Tricolor. As 02 minutos, Jhoanner Chávez recebeu na área e bateu cruzado e abriu o placar.Aos 28, foi a vez de Everaldo, após um cruzamento na área, a bola bateu no braço de um zagueiro do CRB. A arbritagem marcou pênalti. O camisa 09 foi para a cobrança e não desperdiçou, ampliando o placar para o tricolor.

A etapa foi movimentada mais no final. Aos 31 foi a vez do Galo de Campina, Hereda chutou em direção ao gol mas Marcos Felipe conseguiu impedir. No final da partida, aos 45 minutos, Kayke começou uma jogada pelo meio de campo, e Arthur Sales chutou rasteiro e conseguiu marcar o seu primeiro e o terceiro gol do tricolor.

Próximos compromissos

O Bahia volta a campo nesse domingo, para disputar o jogo de ida da decisão do estadual, contra a Jacuipense, às 16h, no Valfredão, em Richão do Jacuípe.