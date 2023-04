Buscando a primeira vitória, Bahia recebe o Botafogo no Brasileirão

Nesta segunda-feira (24), Bahia e Botafogo se enfrentam na Itaipava Arena Fonte Nova, às 20h, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2023.

O Tricolor Baiano estreou na competição com derrota para o RB Bragantino. Já o Botafogo está invicto há nove partidas, tendo vencido o São Paulo na primeira rodada, e pode se juntar ao Fluminense como os únicos times com 100% de aproveitamento no Brasileirão.

Bahia quer voltar ao caminho das vitórias

O Tricolor de Aço teve oito dias seguidos sem ir a campo, o que deu ao técnico Renato Paiva a oportunidade de ajustar alguns aspectos do time. Além de intensificar os trabalhos táticos e de posicionamento, a bola parada, tanto defensiva quanto ofensiva, também foi foco da comissão técnica.

Para o confronto, os donos da casa não contarão com Kanu, que pertence ao Botafogo. Por outro lado, Biel estará à disposição, após se curar de uma gripe. Portanto, o provável onze inicial do Bahia será: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Rezende e David Duarte; Vítor Jacaré, Yago Felipe, Thaciano, Cauly e Jhoanner Chávez; Biel e Everaldo.

Botafogo em boa fase

O Glorioso vive um ótimo momento, e tenta dar sequência à boa fase. Sem ser derrotado desde o dia 8 de março, o Alvinegro estreou com triunfo sobre o São Paulo. Além disso, no meio da semana, venceu o César Vallejo por 4 a 0, pela Copa Sul-Americana.

Os visitantes terão alguns desfalques para o embate. Hugo e Marçal seguem no DM, enquanto Matheus Nascimento está com a Seleção Sub-20. Lucas Piazon e Gabriel Pires não foram relacionados, já JP Galvão e Matías Segovia viajaram com o time. O goleiro Igo Gabriel também ficou de fora, e João Fernando ocupou sua vaga.

Desta maneira, o Fogão deve ir a campo com: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta e Rafael; Tchê Tchê, Danilo Barbosa, Lucas Fernandes e Eduardo; Víctor Sá e Tiquinho Soares.

Arbitragem

O árbitro Raphael Claus comandará a partida, assistido por Danilo Ricardo Simon Manis e Victor Hugo Imazu dos Santos. Thiago Duarte Peixoto é o encarregado pelo VAR.