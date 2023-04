São Paulo vence Ituano fora de casa e garante vaga na póxima fase da Copa do Brasil

Na noite desta terça-feira (25), O São Paulo venceu o Ituano por 1 a 0, no Estádio Novelli Júnior, em Itú, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com golaço solitário de Welington Rato, a equipe comandada por Dorival Júnior, dominante no decorrer do duelo, assegurou sua vaga para as oitavas de finais da competição. A equipe controlou a partida, sofreu poucas chances de gols e saiu aplaudida pelo torcedor tricolor que esteve no interior do estado.

São Paulo troca passes e domina primeira etapa

Foto: Divulgação/Ituano FC

Num estilo Fernando Diniz, o São Paulo trocou muitos passes na primeira etapa e ditou o ritmo da partida. Ao todos foram 391 passes, com aproveitamento de 89% em 49 minutos que se resumiram em um duelo de ataque contra defesa.

A equipe da casa se postava de maneira mais defensiva, esperando a possibilidade de criar um contra golpe. Já o Tricolor Paulista criou boas oportunidades, mas não conseguiu tirar o zero do placar. As melhores delas ocorreram vindo dos pés de Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Gabriel Neves, destaques do time no primeiro tempo.

Rato marca golaço e tricolor segue na luta pelo título inédito

Alisson e Rato vibram com o gol. Foto: Divulgação/São Paulo FC

Na segunda etapa, o São Paulo segiu dominante, mas em conseguir transformar o domínio da posse de bola em grandes chances de gol. Dorival promoveu uma alteração buscando melhorar o rendimento da equipe me campo. Para isso, o treinador tirou Gabriel Neves para colocar Welington Rato, que com apenas um minuto e meio dentro de campo marcou um golaço de fora da área, que iria assegurar a classificação para o clube do Morumbi.

Ao fim da partida, o Galo de Itú tentou pressionar os visitantes em busca do empate, que levaria a partida as penalidades máximas, mas a pressão não surgiu efeito e a vaga ficou com o time de capital, que ainda desperdiçaria duas grandes chances ao final da partida, uma com Rato e outra com Marcos Paulo.

Próximos compromissos

O Ituano volta a campo nesta sexta-feira (28), às 21h30, para enfrentar o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela terceira rodada da Série B.

O São Paulo retorna aos gramados no próximo sábado (29), às 16h30, contra o Coritiba, pela terceira rodada do Brasileirão, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Classificado, o Tricolor, espera o sorteio das oitavas de fianais da Copa do Brasil para conhecer seu adversário na competição. Até o momento, a CBF não informou data e horário do sorteio, que definirá todos os confrontos e os mandos de campo da próxima fase da competição mais valiosa do país. Até o momento, Cruzeiro, Fluminense e Athletico Paranaense, que superou o CRB em disputa por penâltis.