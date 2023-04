Pediu para sair! Mesmo com classificação, Cuca anuncia saida do Corinthians após protestos

Cuca pede para sair do Corinthians. Na madrugada desta quarta-feira (26) para quinta-feira (27), mesmo apoós a classificação na Copa do Brasil, em partida realizada contra o Remo, na Neo Química Arena, o agora ex-técnico do Corinthians, pediu para sair do Clube Paulista. Segundo informações, seria um pedido da família do técnico pelo fato das pressões nos últimos sete dias, desde a sua contratação. A informação foi confirmada pelo mesmo, em pronunciamento na sala de coletiva da Neo Química Arena.



‘’Boa noite, eu veio aqui na emoção do jogo, um jogo que foi demais, pela pri8meira vez eu pude sentir o pulsar da Arena, da Fiel, a favor, foi maravilhoso com a conquista dessa vaga. Foi um dia vivido assim de um sonho. Antes desse sonho se realizar, tiveram três, quatro dias muitos pesados, quase que um massacre o que acabou acontecendo. Eu estava muito concentrado nessa decisão, não queria tirar o foco. Isso acaba levando para os jogadores, eles me emocionaram, ofertaram para mim, eu não pedi nada, eles sentiram.

Como um ex-atleta que sou, eles sentiram o que estou passando. Eu quero ser bem breve, não quero ser vítima de nada, o que eu estou passando é a pior coisa que um homem pode passar, quando está em cheque a dignidade dele. Quando invadem as redes das filhas e mulher’’. disse o treinador.



Desde o momento que a sua contratação foi anunciada, protestos começaram a surgir de ambas partes da equipe alvinegra. Da parte da torcida comum, organizadas, funcionários do clube e alguns membros da diretoria. O motivo dos protestos seria de um caso criminal, acontecido em 1987, na Suiça, enquanto o técnico era jogador do Grêmio. O mesmo sempre se disse inocente em matérias veiculadas na imprensa. E desde a ultima terça-feira, conta com advogados no Brasil e no País Europeu, para resolver e deixar as claras, todas as dúvidas e questionamentos que vem surgindo sobre o caso.



O próximo compromisso do Corinthians é no próximo domingo (30), contra a equipe do Palmeiras, no Allianz Parque, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Fernando Lázaro comandará a equipe como interino, até a contratação de um novo técnico.