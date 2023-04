Corinthians anuncia demissão de Fernando Lázaro do comando do Corinthians

Na tarde desta quinta-feira, em reunião no CT Joaqui Grava, o clube decidiu o não prosseguimento de Fernando Lázaro como técnico do Corinthians. O anúncio foi feito por meio de nota no site oficial e redes sociais. A demissão se deve ao fato de ter se tornado insustentação a manunção dele como técnico após derrotas em casa em competições importantes. O treinador seguirá como auxiliar na comissão permanente do clube, enquanto Luciano Dias e Thiago Larghi deixam o clube paulistano.

A notícia da demissão já era esperada por torcedores, jornalistas e organizadas do time, visto que desde ontem, após a derrota para o Argentinos Juniors em casa, as especulações começaram.



Os motivos:

Fernando Lázaro já vinha balançando no cargo desde a eliminação para o Ituano no Campeonato Paulista. A situação só se deteriorou mais na quarta-feira passada, na derrota fora de casa para o Remo, no primeiro jogo da Copa do Brasil, por 2 a 0 e só piorou ainda mais por mais uma derrotada, desta vez em casa, para o Argentino Juniors, pela segunda rodada da Libertadores.



Outro fator que já vinha pesando era a questão de blidar medalhões no clube, falhas em escalações e poucas mudanças no time que já vinham sendo contestadas. E pedidos da torcida de que mudanças fossem feitas no elenco, principalmente uma reestruturação.



Possíveis comandantes:

Há alguns dias, alguns nomes para assumir o comando do Corinthians já eram citados. Dentre eles, o de Tite, ex-técnico da Seleção Brasileira e multicampeão com o Corinthians, que seria o que tem mais respaldo com os torcedores e diretoria. Outros nomes também já começam a ser especulados, como Jorge Jesus, Gallardo, Cuca e Vanderlei Luxemburgo.

Próximo compromisso:

O Corinthians tem seu próximo compromisso neste domingo (23), em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, onde enfrentará o Goiás, fora de casa, no Estádio da Serrinha, às 19:00h.