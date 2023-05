De olho na liderança do Brasileirão, Palmeiras recebe Grêmio no Allianz Parque

Palmeiras e Grêmio se enfrentam na noite desta quarta-feira (10) às 21h30 no Allianz Parque, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Momento dos times

O time de Abel Ferreira engatou a quinta marcha após a derrota por 3 a 1 para o Bolivar na estreia da Copa Libertadores, no período posterior a este jogo, o Palmeiras já tem uma invencibilidade de 9 jogos, tendo encaminhando a sua classificação em seu grupo da Libertadores, e assegurado a segunda colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. No último confronto, a equipe paulista goleou o Goiás fora de casa por 5 a 0.

Renato Gaúcho, por sua vez, comanda um Grêmio que possui invencibilidade atual de 3 partidas, e a equipe está brigando por posições na parte de cima da tabela, ocupando a sétima colocação atualmente, com sete pontos. No último compromisso, o time gaúcho empatou, em casa, no placar de 3 a 3 com o Bragantino, o resultado acabou sendo amargo pois o Imortal acabou sofrendo o gol de empate aos 46 minutos da etapa final.

Abel deve manter equipe está embalada na temporada

O técnico português fez mistério e não se sabe se o técnico deve poupar a equipe que goleou o Goiás no último domingo (07). A boa notícia é que o meia Bruno Tabata está em transição física e pode ser relacionado para o duelo, porém Marcos Rocha, Murilo e Atuesta seguem fora.

Provável escalação: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

Luis Suarez não viaja com a delegação e desfalca o Grêmio

Renato Gaúcho não irá contar com o seu principal jogador para controle de minutagem, porém Reinaldo, Kannemann, Villasanti e Carballo estão disponíveis e são os grandes reforços do tricolor gaúcho para a partida.

Provável escalação: Gabriel Grando; Thomas Luciano, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Villasanti e Lucas Silva; Bitello, Cristaldo e Vina; Galdino.

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO)

Assistente 2: Alex dos Santos (SC)

Árbitro de Vídeo (VAR): Wagner Reway (VAR-Fifa-PB)

