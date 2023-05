Paulinho brilha, Atlético-MG marca no segundo tempo e vence Corinthians na Copa do Brasil

Na ida das oitavas de final da Copa do Brasil o Atlético-MG recebeu o Corinthians no Mineirão e conseguiu a vitória por 2 a 0. Jogando na noite da última quarta-feira (17) o Galo ganhou do Timão com dois gols de Paulinho e conseguiu uma boa vantagem para o jogo de volta.

Primeiro tempo apagado, segundo com show de Paulinho

O primeiro tempo da partida foi truncado, onde a estratégia do Corinthians de se fechar e esperar o Atlético funcionou, onde a primeira chance de perigo criada foi apenas com 37 minutos, quando Battaglia chutou de fora da área com força, a bola pingou e Cássio defendeu ela no susto em cima da linha. Seis minutos depois Hyoran bateu de fora da área e mandou a bola por cima do gol, quase marcando um golaço.

E aos 45 minutos Hulk fez o pivô e achou Hyoran, que chegou batendo de fora da área, mas nas mãos de Cássio.

A primeira e única chegada do Corinthians foi com nove minutos, já na segunda etapa, quando Yuri Alberto recebeu a bola na esquerda, invadiu a área e passou para Fausto Vera chegar batendo, mas por cima do gol. Aos 11 minutos Hulk bateu a falta direto no gol, no canto esquerdo, mas pela esquerda do gol, com perigo.

A defesa do Corinthians resistiu até chegar aos 20 minutos do segundo tempo, quando Pavón recebeu o passe na direita e cruzou rasteiro, forte, para Paulinho chegar na segunda trave colocando a bola para o fundo do gol!

Seis minutos após o gol Pavón cruzou mais uma vez e Paulinho apareceu sozinho na pequena área para cabecear e ver o goleiro espalmar, salvando o Corinthians mais uma vez.

Com 33 minutos, após mais de um minuto trocando passes, a bola rodou até Hulk cruzar da direita, Rubens ajeitar para o meio e Paulinho finalizar para ampliar o placar!

Aos 36 Pavón arrancou pela direita e bateu forte de fora da área, mas Cássio espalmou para longe. E no último lance, em uma falta de mais de 40 metros, Hulk bateu direto e mandou por cima do gol.

Próximos jogos e jogo de volta

O jogo de volta será na quarta-feira (31), às 21h30, na Neo Química Arena. O Atlético agora visita o Coritiba no sábado (20), às 18h30. O Corinthians joga no domingo (21), às 16h, visitando o Flamengo.