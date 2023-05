Com gols no fim, Ponte Preta e Guarani empatam no Dérbi 205

Ponte Preta e Guarani empataram por 1 a 1, no Dérbi 205, no Moisés Lucarelli, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, neste domingo (21). Os gols foram marcados por Jeh e Bruno Mendes.

Clássico quente

O Dérbi Campineiro começou disputado entre as duas equipes. Faltas e cartões saindo com menos de 20 minutos. Mesmo longe do Brinco de Ouro, o Bugre foi pra cima do rival, e finalizou mais vezes. Dando trabalho ao goleiro Caíque França, que segurou os arremates adversário do jeito que dava.

Por outro lado, os mandantes esperavam o adversário para poder sair em contra-ataque. A Macaca criou pouco, e Jeh foi quem teve as melhores oportunidades, mas não conseguiu converter em gol.

A arbitragem irritou os dois lados, a Ponte reclamou de um pênalti anulado e o Guarani de outro penalidade não marcada, mas a igualdade se manteve até o final da primeira etapa.

Gols saem na reta final do segundo tempo

Na volta dos vestiários, o ritmo do jogo caiu, e a primeira chance perigosa foi apenas na metade do segundo tempo, com Bruno José. A Ponte Preta reagiu apenas na reta final, Elvis levantou na área em escanteio e Jeh marcou o primeiro da Macaca, aos 45’.

Porém, não deu nem para comemorar direito, já que Isaque fez bela jogada com Bruno Mendes, e o camisa 9 empatou o Dérbi nos segundos finais. O empate manteve a soberania da Ponte Preta em casa contra o rival. O Guarani não venceu a Macaca fora do Brinco de Ouro desde 2009, são dez jogos, seis derrotas e quatro empates.

E agora?

Com o resultado, a Macaca segue no Z-4 da Série B, na 17ª colocação com seis pontos. Por outro lado, o Guarani foi aos 13 pontos, caindo para a 5ª posição.

Na próxima rodada, o Guarani recebe a Chapecoense, na quarta-feira (24), às 21h15, no Brinco de Ouro. Já a Ponte Preta visita o Sampaio Corrêa no Castelão, às 21h30, no mesmo dia.