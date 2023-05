De olho na Copa do Brasil, líder Botafogo deve usar time misto contra o América no Brasileirão

Botafogo e América se enfrentam pela oitava rodada do Brasileirão nos dois extremos da tabela. Líder isolado e em posição confortável, o Alvinegro pode se dar ao luxo de poupar alguns jogadores e é o que fará pensando jogo de volta da Copa do Brasil contra o Athletico no meio de semana.

Do lado do Coelho, o time que ocupa a zona de rebaixamento ocupando o posto de vice-lanterna deve ter força máxima diante do líder do Campeonato Brasileiro. O técnico Vagner Mancini deve mandar a campo o que tem de melhor à disposição.

Tabu em jogo e prováveis escalações

Desde que retornou à elite do futebol brasileiro, em 2021, o América não sabe o que é perder para o Botafogo. Ao todo, foram quatro jogos entre as equipes sendo duas vitórias do Coelho e outros dois empates.

Os embates aconteceram pelo Campeonato Brasileiro de 2022 (uma vez que em 2021 o Botafogo estava na Série B), e pela Copa do Brasil. Aliás, o clube mineiro venceu as duas partidas nas oitavas da Copa do Brasil de 2022 — por 3 a 0 e 2 a 0 —, enquanto no Brasileirão foram dois empates (0 a 0 e 1 a 1).

Em 2023, a história pode ser diferente. As equipes vivem momentos bem distintos na temporada. O Fogão vem embalado com uma sequência de duas vitórias e ocupa a liderança isolada do Brasileirão. Até por isso, Luís Castro deve mesclar o time que enfrenta o América no Nilton Santos.

Tiquinho Soares, suspenso, é desfalque certo. Di Placido e Eduardo não iniciarão como titulares. Marçal também deve ficar no banco. O provável Botafogo tem: Lucas Perri; Daniel Borges, Adryelson, Victor Cuesta e Hugo (Marçal); Marlon Freitas, Tchê Tchê e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer (Janderson), Júnior Santos e Luís Henrique (Victor Sá).

Foto: Vítor Silva / Botafogo

O América-MG, por sua vez, quer desesperadamente deixar a zona de rebaixamento, mas para isso precisa vencer. A equipe comandada por Vagner Mancini tem quatro pontos somados e pode se igualar ao Goiás (primeiro fora do Z-4), em caso de vitória.

O clube mineiro deve ter força máxima para o duelo. O provável time tem: Matheus Pasinato; Marcinho, Ricardo Silva, Iago Maidana e Danilo Avelar; Lucas Kal, Breno e Benítez; Everaldo, Aloísio e Felipe Azevedo.

Informações adicionais

A bola rola para Botafogo x América neste domingo (28), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e terá transmissão do Premiere. Você pode acompanhar o tempo real da partida aqui pela VAVEL Brasil.