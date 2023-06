Grêmio bate Cruzeiro no Mineirão e vai às quartas da Copa do Brasil

No encontro dos maiores campeões da Copa do Brasil, o Grêmio levou a melhor sobre o Cruzeiro e venceu pelo placar de 1 a 0, sendo 2 a 1 no agregado, no Mineirão, classificando-se para as quartas de final da competição. Villasanti aproveitou a assistência de Suárez para balançar as redes no primeiro tempo. Com a classificação, o Tricolor fatura mais R$ 4,3 milhões em premiação.

Menos posse também gera gol

Não era de se estranhar do confronto iniciar de forma truncada. Uma decisão errada poderia colocar tudo a perder. Aos poucos, os times foram se soltando. Cuiabano foi acionado, esperou o quique da bola para bater de primeira. A bola explodiu na trave. Do outro lado, o assistente já assinalava impedimento do lance. A Raposa respondeu em grande em estilo logo em seguida. William colocou na área. Henrique Dourado cabeceou no contrapé de Gabriel Grando, a bola iria morrer no cantinho, mas Bruno Alves salvou em cima da linha.

O Cruzeiro foi tendo mais volume de jogo, chegando a ter 82% de posse de bola, e mesmo assim, pouco conseguiu fazer. A posse era ineficiente. Do outro lado, o Tricolor esperava o momento certo para contra-atacar. Contudo, precisou apenas marcar presença no campo ofensivo. Lucas Oliveira saiu jogando errado. Suárez deu o bote e rolou para Villasanti chutar da entrada da área, colocando no canto de Rafael Cabral.

O Cabuloso cresceu na reta final e por pouco não buscou a igualdade com Henrique Dourado. O atacante recebeu dentro da área, fez o giro e carimbou o travessão. Lucas Oliveira até tentou se redimir em chuta forte, mas Grando espalmou e a bola ainda desviou no travessão.

Foto: Staff Images / Cruzeiro

Grando salva na reta final

Mesmo com o placar a seu favor, o Grêmio mantinha a mesma postura, de ficar recuado e esperando por uma bola. Já o Cabuloso trocava passes no lado ofensivo. Aos 17, Cuiabano roubou de Wesley e cruzou rasteiro. Bitello finalizou para o gol vazio. O VAR apareceu e o árbitro anulou o tento após ver falta na origem da jogada. A equipe gaúcha buscava gastar o tempo a todo custo, que por sua vez, era inimigo dos donos da casa.

Os minutos finais foram mais emocionantes. Muito por conta da pressão cruzeirense. Marlon buscou Gilberto, bateu cruzado e Grando defendeu em dois tempos. Dourado pegou a sobra, mas o goleiro apareceu novamente para intervir. O dono da camisa 12 voltaria a fazer milagre nos acréscimos. Bruno Rodrigues soltou uma bomba e Grando evitou o empate.

O que vem por aí?

A CBF irá realizar o sorteio, em data a ser definida, dos confrontos das quartas de final. Os jogos estão previstos para acontecer nos dias 5 e 12 de julho.