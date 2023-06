Santos perde para Newell’s Old Boys e fica em situação complicada na Copa Sul-Americana

O Santos foi derrotado para o Newell's Old Boys por 2 a 1, na noite desta terça-feira (7), na Vila Belmiro, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Sforza e Portillo marcaram os dois gols dos argentinos, enquanto o Peixe balançou as redes com Marcos Leonardo, de pênalti. Este resultado faz com que o time comandado por Odair Hellmann se complique ainda mais na disputa por uma vaga no mata-mata da competição continental.

Noite melancólica na Vila Belmiro

Mesmo precisando de um resultado positivo, o Santos começou jogando muito mal. O jogo decidia a vida do Peixe na Sul-Americana, mas a postura da equipe em campo era totalmente apática. O Newell's Old Boys que não tinha nada haver com isso, estava confortável, como se estivesse dentro de sua casa.

Os argentinos criaram uma boa oportunidade no minutos iniciais com Aguirre, que chegou a ficar cara a cara com João Paulo, mas a finalização foi salva por Luiz Felipe. A superioridade foi confirmada com o primeiro gol, de Sforza, que estava livre, leve e solto dentro da área do Peixe. O Newell’s praticamente não deu chances para o time alvinegro empatar até o intervalo.

Foto: Divulgação / Newell’s Old Boys

Mesmo após o intervalo, o Santos não demonstrou nenhuma melhora. O time comandado pelo técnico Odair Hellmann voltou do mesmo jeito que foi para o vestiário, mal. Não conseguia pressionar o Newell's Old Boys, errava bastante na saída de bola e só lançava bolas para o ataque.

Em um desses lances ofensivos, após uma bola lançada no ataque, Marcos Leonardo foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. O próprio camisa 9 foi para a cobrança e conseguiu empatar o jogo.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

Mas foi muito pouco perto do que era preciso para reverter o placar. Aos 43 minutos, Aguirre colocou os argentinos na frente novamente, mas o VAR acabou anulando o gol de deixando tudo igual novamente. Quando chegou aos 45, o árbitro deu 14 minutos de acréscimos, devido a uma queda de energia que teve durante a etapa final. O Odair Hellmann aproveitou e fez alterações ousadas, tirando seu dois laterais para colocar atacantes, mas viu, no fim, Portillo marcar um golaço e fechar uma noite melancólica na Vila Belmiro.

Foto: Divulgação / Newell’s Old Boys

Tem como ficar pior?

O Santos vem de sete jogos sem vencer, além de acumular vexames na temporada. Sem paciência, torcedores protestaram com cantos e jogaram bombas no campo, no final e após o jogo. A confusão continuou do lado de fora, onde foi atirados rojões e pedras em direção a Vila Belmiro e no ônibus do clube que estava estacionado em frente ao estádio.

Só um milagre!

Com a derrota na Vila Belmiro, o Santos precisa de um milagre para avançar ao mata-mata da Copa Sul-Americana. O Peixe está terceiro lugar no grupo E, com quatro pontos. O Audax Italiano, que entra em campo só nesta quarta-feira (7), está em segundo e tem sete e precisa apenas de um empate para se classificar diante do Blooming. Se os chilenos perderem, o Alvinegro ainda terá chances de passar última rodada: precisará contar com outa derrota do concorrente por uma vaga, além de vencer o Blooming dentro de casa. Outra coisa para ficarmos de olho é o saldo de gols, que no momento são de quatro gols de diferença.