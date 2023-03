Santos e Palmeiras ficam apenas no empate pelo Brasileirão Feminino

Na noite desta segunda-feira (27), Santos e Palmeiras protagonizaram um bom clássico na Vila Belmiro, em partida válida pela quinta rodada do Brasileirão Feminino. Em um jogo intenso, entre equipes candidatas a protagonistas, Sereias e Palestrinas ficaram no empate por 1 a 1. Thaisinha abriu o placar pro Peixe após boa jogada de Cristiane, e Bia Zaneratto empatou pro Verdão ainda no primeiro tempo.

Clássico das craques

Jogando em casa, o Santos ditava o ritmo do jogo no primeiro tempo. Aos dois minutos as Sereias da Vila já tiveram um gol anulado de Cristiane, entretanto, as mandantes abriram o placar aos dez, em uma grande jogada individual de Cristiane que recebeu ainda no campo de defesa, puxou contra-ataque, passou por quatro marcadoras e só rolou para Thaisinha mandar para o fundo das redes.

Foto: Divulgação / Santos FC

Em desvantagem, o Palmeiras começou a melhorar no jogo e encontrar espaços na defesa adversária, até empatar aos 32. Quando Amanda Gutierres disparou no contra-ataque pela esquerda e deu um lindo passe para Bia Zaneratto, que ainda limpou a zagueiro Reina e deu um toque na saída da goleira Camila Rodrigues, empatando a partida.

Foto: Divulgação / CBF

Assim como na etapa inicial, as Sereias da Vila voltaram para o segundo tempo pressionando o Palmeiras e ditando o ritmo da partida. A marcação pressão fez com que as visitantes ficassem em apuros algumas vezes, mas o Santos não conseguiu converter o volume de jogo em gols. A goleira palestrina Tapia apareceu bem e salvou o Verdão quando foi preciso.

A intensidade do time da casa gerou cansaço. Com isso, o técnico do palmeirense Ricardo Belli mexeu no time, com isso, dando mais fôlego as Palestras que até voltaram a atacar, mas não conseguiram criar uma chance clara de gol e partida terminou empatada em 1 a 1.

Como os times ficam?

Com o resultado, o Palmeiras aparece na quarta colocação com 11 pontos. Já as Sereias subiram para o sétimo lugar, com oito pontos. Ambas as equipes estão na zona de classificação.

Próximos jogos

Santos e Palmeiras voltam a campo no próximo sábado (1º), em jogo válido pela sexta rodada do Brasileirão Feminino. As Sereias visitam o Grêmio, às 15h, enquanto as Palestrinas recebem o lanterna Ceará, às 16h, no Allianz Parque.