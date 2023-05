Brasil decide tudo na primeira etapa, bate Nigéria e se classifica em primeiro no Mundial Sub-20

O Brasil encarou a Nigéria em jogo decisivo na briga pela vaga na próxima fase da Copa do Mundo Sub-20. Os comandados de Ramon Menezes venceram por 2 a 0 com gols de Jean e do atacante revelado no São Paulo Marquinhos.

A partida começou intensa e com lances para ambos os lados, o primeiro foi do Brasil logo aos cinco minutos quando Andrey Santos quase conseguiu ganhar a bola na pequena área, mas o goleiro nigeriano defendeu.

O primeiro lance nigeriano com muito perigo foi de Salim Fago, que emendou de primeira após cruzamento e carimbou o travessão, a bola bateu em cima da linhs e o goleiro Mycael tirou.

As equipes seguiram batalhando forte, a Nigéria com muita velocidade e força física, enquanto o Brasil tentava chegar no toque de bola e também na velocidade de seu ataque.

As principais tentativas da Seleção Brasileira vinham principalmente pelo lado esquerdo e após boa jogada aos 42 minutos a equipe conseguiu escanteio. Na cobrança, Marquinhos mandou na cabeça de Jean que subiu e marcou o gol que deu tranquilidade a equipe de Ramon Menezes.

O segundo veio logo em sequência aos 46, quando Marcos Leonardo arrancou, tocou para o atacante Savinho que só rolou para o meio para Marquinhos marcar o segundo e definir o placar do confronto.

Na segunda etapa a Nigéria tentou se lançar ao ataque em busca de gols para tentar ficar na segunda colocação do grupo, mas não conseguia acertar o alvo na hora de finalizar as jogadas.

Isso ficou provado quando os africanos carimbaram o travessão pela segunda vez no jogo em chute forte de Sarki.

Classificação e Situação no grupo

Brasil, Itália e Nigéria se classificaram no grupo, as três equipes com seis pontos, separadas apenas pelo saldo de gols.

O Brasil ficou em primeiro, a Itália em segundo e a Nigéria em terceiro.

O time canarinho volta a campo na próxima quarta-feira (31), às 14h30 (Brasília), contra adversário ainda não definido.