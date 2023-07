Flamengo bate Fortaleza no Maracanã e alcança G3

Na tarde deste sábado (1), o Flamengo venceu o Fortaleza no Maracanã por 2 a 0, com gols de Gabigol, na primeira etapa, e Arrascaeta no segundo tempo fecha o placar e garante a vitória do Flamengo.

Matheus Cunha salva no início e Flamengo larga na frente!

Foto: Divulgação/Flamengo

O jogo começou quente, com 3 faltas cometidas já nos primeiros minutos. O Flamengo tentou achar espaço na defesa adversária, porém, para o desespero dos torcedores, o Fortaleza armou um contra-ataque brutal, Lucero chegou dominando na área adversária, Thiago Maia chegou atrasado e cometeu um infeliz pênalti. Para salvar a pátria, o jovem goleiro Matheus Cunha defendeu a penalidade batida por Pikachu e levou Maraca à loucura.

Após o pênalti defendido, o time acordou e foi para cima, aos 14, Arracaeta achou uma linda bola para Gabigol na área, que só escorou e correu pro abraço: gol do Flamengo. Chegando já quase a metade da primeira etapa, Gerson recebeu bola no ataque, ganhou do zagueiro no corpo e foi levando ela aos trancos e barrancos até a área. Conseguiu chutar e a torcida chegou a comemorar, mas a bola bateu no lado de fora.

E para contrariar um pouco o domínio dos mandantes, aos 30, Matheus Cunha fez uma saída totalmente errada do gol, a bola sobrou para Lucero, que que cruzou na área e Caio Alexandre bateu com força, à queima roupa, e o arqueiro se redimiu fazendo uma boa defesa. Mas o Flamengo não quis deixar barato. Logo após o susto, armou um contra-ataque com a defesa do Leão toda desorganizada, Gerson pela esquerda achou Arrascaeta entrando pelo meio, que praticamente sozinho, bateu em cima do goleiro e o gol inacreditavelmente não saiu.

Após algum tempo com total domínio dos rubro-negros, Fortaleza construiu boa jogada de ataque, Pochettino recebeu boa bola na entrada da área, carregou para frente e bateu para fora, por pouco o empate não saiu no Maraca.

Já nos acréscimos o Fortaleza inverteu o cenário de quase toda a primeira etapa, e faz um bombardeio na área dos mandantes, mas com muita maestria, os zagueiros do clube carioca afastaram todas por cima e garantiram a vitória no primeiro tempo.

Arrascaeta faz o segundo e fecha vitória do Mengão

Foto: Divulgação/Flamengo

Flamengo começou a segunda etapa com um desempenho parecida da inicial, indo para cima, e logo aos 5 minutos, após grande jogada, Pedro recebeu dentro da área e quase fez, parou em uma grandíssima defesa de João Ricardo. Após a boa defesa do goleiro dos visitantes, o Flamengo conseguiu criar boas jogadas, mas nenhum de fato perigosa, que trouxesse perigo real ao adversário, a equipe trabalhava a bola com mais calma em busca do espaço, buscando sofrer o menos possível no campo defensivo.

Por volta dos 20 minutos, com o Mengão ainda controlando o jogo, após uma bola rebatida na área dos nordestinos, Arrascaeta ficou com a sobra quase dentro da pequena área, e desta vez, não perdeu: dois a zero para o Flamengo e o Maracanã explodiu mais uma vez.

Após o segundo gol sofrido, os visitantes perceberam que era hora do tudo ou nada, tentavam a todo custo achar ataques de forma rápida, conseguiram criar uma ou outra chance, mas pela falta de eficiência nas finalizações e a defesa flamenguista bem postada, o gol do desconto não saía.

Apesar das grandes investidas dos vistantes, o Flamengo quando achava o contra-ataque dava trabalho.

Chegando já aos minutos finais, era nítido o cansaço acumulado do Fortaleza, que pressionou muito após o segundo gol e não tinha mais força de reação, e quem se aproveitou disso foram os donos da casa. O Mengão explorava os espaços, com a maioria das jogadas sendo puxadas pelo Bruno Henrique na esquerda, que finalmente parece ter reencontrado seu bom futebol. O domínio foi levado até o apito final, o Flamengo venceu o Fortaleza por 2 a 0 e assumiu a terceira colocação da competição.

Como ficaram as equipes?

Com a vitória do Flamengo de Sampaoli, a equipe agora soma vinte e cinco pontos e entra na terceira posição do Brasileirão 2023. O Fortaleza com mais uma derrota, empacou nos 20 pontos somados e agora se encontra na nona colocação da competição Nacional.

Próximos Compromissos

O Mengão volta aos gramados na próxima quarta-feira (5), quando terá de enfrentar um de seus adversários mais carrascos dos últimos tempos, o Athletico Paranaense, no Maracanã, às 21h30. O confronto é válida pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil 2023.

Já o Fortaleza de Vojvoda joga novamente no próximo domingo, contra o mesmo Athletico PR, no Castelão, às 18h30. Mas diferente dos cariocas, o confronto é válido pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro.