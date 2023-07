São Paulo vence Palmeiras novamente e vai às semifinais da Copa do Brasil

Em um jogo cheio de emoções, o São Paulo voltou a vencer o Palmeiras na noite desta quinta-feira (13) e se classificou às semifinais da Copa do Brasil. O Tricolor que já tinha vantagem de um gol vinda do jogo de ida, viu seu rival sair à frente com gol de Piquerez ainda no primeiro tempo, no entanto, na etapa final, Caio Paulista e David marcaram e garantiram a vitória e clássico da equipe do Morumbi.

O São Paulo reforçou sua posição de ser uma "pedra no sapato" do Palmeiras durante a era de Abel Ferreira. Essa foi a segunda vez que o Tricolor venceu dentro do estádio de seu rival em um curto período, após ter feito o mesmo em 2022. Com essa vitória de virada, o time se manteve vivo no sonho de conquistar o título da Copa do Brasil pela primeira vez.

Primeiro tempo alviverde

O Palmeiras iniciou a partida pressionando intensamente nos primeiros minutos, impulsionado pelo entusiasmo de seu estádio lotado. No entanto, apesar da pressão exercida, o time alviverde encontrou dificuldades para finalizar as jogadas. O São Paulo, por sua vez, adotou uma postura mais defensiva no início do jogo.

Aos poucos, os são-paulinos foram se soltando e começaram a ameaçar nos contra-ataques. Caio Paulista teve uma excelente oportunidade de gol, ficando cara a cara com o goleiro Weverton, porém, acabou desperdiçando a chance. No ataque seguinte, em lance inusitado, o Palmeiras abriu o placar aos 34 minutos. Piquerez, pela esquerda, tentou fazer um cruzamento, mas a bola acabou indo direto para o gol. O goleiro Rafael demorou a reagir e não conseguiu evitar o gol contra.

Foto: Divulgação / CBF

Virada e classificação tricolor

Logo no início da etapa complementar, o São Paulo partiu ao ataque e, chegou ao gol de empate após um afastamento ruim de Mayke, a bola sobrou para Luciano, que fez um passe para Caio Paulista. O atacante são-paulino entrou na área, driblou Luan e finalizou entre as pernas de Weverton. O gol renovou as esperanças da equipe tricolor e aumentou a pressão sobre o Palmeiras.

A temperatura do jogo subiu ainda mais pouco depois, quando Calleri virou a partida de cabeça. No entanto, o árbitro Anderson Daronco marcou falta de Diego Costa em Zé Rafael e, após revisão no VAR, manteve sua decisão original. O lance controverso gerou muita discussão e aumentou ainda mais a tensão em campo.

A partir desse momento, o São Paulo conseguiu controlar melhor o jogo, dificultando as finalizações do Palmeiras. A equipe da casa tinha como principal alternativa os chutes de longa distância, uma vez que o adversário se fechou defensivamente. A defesa são-paulina se mostrou sólida e determinada, frustrando as tentativas do time alviverde.

Em um vacilo da defesa palmeirense, o São Paulo garantiu sua classificação para a semifinal aos 43 minutos. David e Juan realizaram uma linda tabela, deixando o atacante cara a cara com o goleiro Weverton. Com tranquilidade, David bateu com precisão e virou o placar, assegurando a vitória e a vaga na próxima fase da competição.

Foto: Divulgação / CBF

Como ficam às semifinais?

O São Paulo agora aguarda para conhecer o seu adversário nas semifinais da Copa do Brasil. A disputa será entre Corinthians e América-MG, que se enfrentam na Neo Química Arena. No jogo de ida, o América-MG saiu vitorioso com um placar de 1 a 0. O outro lado da chave já está definido. Flamengo e Grêmio são os times que se enfrentarão em busca da vaga na final. As semifinais da Copa do Brasil estão marcadas para o mês de agosto.

Próximos jogos

No fim de semana, as duas equipes direcionam sua atenção para o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras enfrentará o Internacional em Porto Alegre no domingo, às 18h30. Por sua vez, o São Paulo jogará no mesmo dia, porém um pouco mais cedo, às 16h, contra o Santos no Morumbi.