América-MG bate Corinthians e mantém sequência invicta no Brasileirão

O América-MG recebeu a equipe do Corinthians na tarde deste domingo (18), no Independência, em jogo válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2022. A equipe visitante saiu com a vitória por 1 a 0, gol de Juninho aos 31 do segundo tempo, e agora tem 39 pontos na oitava colocação. Já o Corinthians perde uma posição com a derrota, e agora é o sexto, com 44 pontos.

Primeiro tempo tem pressão do América, mas nada de gols

O Coelho começou animado, indo pra cima do Corinthians, que estava bastante modificando para o confronto. Enquanto os paulistas tinham muita dificuldade em manter uma posse ofensiva, o América chegava com perigo, fazendo Cássio trabalhar. Numa das melhores chances, aos 43 da primeira etapa, Henrique Almeida ficou cara a cara com o camisa 12 corinthiano, que conseguiu fazer um verdadeiro milagre. Alguns minutos antes, Éder também teve ótima chance quando subiu muito alto para cabecear, livre, mas pra fora.

América mantém pressão e chega ao gol da vitória no segundo tempo

A etapa final começou com o Coelho num ritmo acima. Felipe Azevedo, em duas oportunidades, voltou a colocar Cássio para trabalhar, e o goleiro correspondeu, salvando o Corinthians em ambas oportunidades.



Aos 13, Adson fez boa jogada e caiu na área pedindo pênalti. A arbitragem, entretanto, marcou impedimento antes da jogada. Em seguida, o América balançou as redes de Cássio, mas o gol foi invalidado pois Henrique Almeida estava em posição irregular.

Aos 31, finalmente, o gol do Coelho. Mastriani aproveitou bola levantada na área e escorou para Juninho, que na segunda trave mandou pro fundo da rede.

Nos minutos finais, o Corinthians esboçou uma reação, mas não conseguiu levar perigo ao gol de Cavichioli, e o placar ficou em 1 a 0 para o América.

Próximos compromissos

O América agora terá nove dias de preparação até o próximo jogo, que acontece apenas no dia 28, uma quarta-feira, conta o Cuiabá, fora de casa, às 21h.



O Corinthians também terá os mesmos nove dias sem partidas. O próximo confronto é em casa, contra o Atlético-GO, dia 28, às 19h.