Grêmio busca empate no fim contra o Bahia na primeira partida das quartas da Copa do Brasil

Com emoção até o fim do jogo, Bahia e Grêmio voltaram a se enfrentar nesta terça-feira (04), desta vez pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto terminou empatado por 1 a 1, com gols de Everaldo, para os baianos e Cuiabano, para os gaúchos - que marcaram aos 49 minutos do segundo tempo.

Com o empate, a decisão ficou completamente aberta para o jogo da volta no Rio Grande do Sul, que acontece na próxima quarta-feira (12), às 19h. Caso aconteça outro resultado igual, a partida irá para os pênaltis. Quem vencer, avança de fase.

Primeiro tempo sem gols

No início do duelo, o Bahia partiu para o campo ofensivo, tentando achar espaços na defesa gremista. Aos 13', Everaldo recebeu e, de fora da área, soltou uma bomba no canto direito, assustando o lado gaúcho.

O Grêmio chegou perigosamente apenas aos 23', quando João Pedro cruzou rasteiro. A defesa do Bahia afastou mal e a bola sobrou para Bitello, que dominou, mas foi desarmado na hora do chute.

A respota do Tricolor de Aço aconteceu logo na sequência. Aos 29', Cauly soltou um canudo da entrada da área e Gabriel fez uma grande defesa para evitar o primeiro gol do jogo.

A partida caiu de ritmo na reta final e os dois times tiveram dificuldades na construção. Aos 45', Bitello ficou com rebote na entrada da área, limpou a marcação e finalizou, mas sem força.

Jogo mais pegado e com gols na segunda etapa

Na etapa final, o confronto ganhou ritmo mais intenso e os dois times procuraram mais o embate. O Bahia saiu em vantagem logo no primeiro minuto. Em contra-ataque com muita velocidade, Ademir recebeu passe dentro da área e acionou Everaldo, que completou para o fundo do gol e abriu o placar.

Foto: Divulgação/Copa do Brasil

Aos 15', após cruzamento na área, Everaldo desviou na primeira trave e a bola saiu tirando tinta. O Bahia seguiu criando. Aos 28', Ademir recebeu pela direita, deixou a marcação falando sozinha e finalizou colocado. A bola desviou na defesa e saiu com perigo.

O Grêmio partiu para o ataque na reta final. Aos 38', Cuiabano recebeu dentro da área em profundidade e tentou o passe para André, mas a defesa do Bahia cortou o cruzamento.

Desesperado pelo gol de empate, o time do Renato Gaúcho deixou espaços. Aos 47, o Bahia saiu em contra-ataque e Lucas Mugni ficou com a bola dentro da área. O meia dominou, levou para o meio e finalizou. Gabriel defendeu.

O Imortal empatou o jogo nos últimos minutos. Aos 49', Bitello acionou Reinaldo dentro da área, que cruzou forte. O goleiro Marcos Felipe desviou e a bola sobrou para Cuiabano que, com o gol aberto, completou e empatou o confronto.

Próximos jogos

Os dois times mudam a chave e voltam a focar no Campeonato Brasileiro. O Bahia viaja até o Mato Grosso e enfrenta o Cuiabá no próximo sábado (08), às 16h. O Grêmio atua no dia seguinte, no domingo (09), às 18h30, em Porto Alegre, diante do líder Botafogo.