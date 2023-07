Buscando entrar no G-6, Fortaleza e RB Bragantino se enfrentam no Castelão

Na noite deste sábado (29), em duelo válido pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza encara o RB Bragantino na Arena Castelão, às 18h30 (horário de Brasília). Na briga direta para entrar na fase classificatória para Copa Libertadores de 2024.

O Leão do Pici vem de uma derrota para o Palmeiras, por 3 a 1, fora de casa, ficando estacionado na 9° colocação, perdendo a chance de subir na tabela. Pelo lado paulista, o Massa Bruta ficou no empate, de 0 a 0, com o Internacional, em Bragança Paulista, caindo para 8° lugar no campeonato.

Os dois times tiveram a semana sem confrontos, por conta da disputa dos jogos das semifinais da Copa do Brasil, assim tendo dias de descanso e tranquilos para treinarem com garra visando a maratona de partidas nesse final de turno do Brasileirão e torneio internacional.

Em toda história do futebol, as duas equipes se enfrentaram 11 vezes no total, com seis triunfos da equipe do interior de São Paulo, cinco vitórias do time nordestino e nenhum empate, todas as batalhas houveram gols. O último confronto entre os dois clubes, ocorreu no Brasileirão do ano de 2022, com uma grande goleada do Leão do Pici, vencendo por 6 a 0, em casa, sendo a vitória com mais gols entre os dois times.

Desfalques

Fortaleza

O treinador Vojvoda conta com alguns problemas em seu plantel, Zé Welison e Brítez terão que cumprir suspensão, enquanto Hércules e Tinga estão de fora tratando de uma lesão.

RB Bragantino

O comandante Pedro Caixinha está com diversas baixas em seu elenco, os atletas Raul, Lucas Cunha, Léo Realpe, Nathan Camargo, Jadsom, Henry Mosquera, Nacho Laquintana, Helinho, Eduardo Santos e Alerrandro se encontram todos no departamento médico tratando de suas lesões

Prováveis escalações

Fortaleza

João Ricardo; Dudu, Titi, Benevenuto e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Pochettino; Thiago Galhardo, Marinho e Lucero.

Técnico: Juan Pablo Vojvoda

RB Bragantino

Cleiton; Andrés Hurtado, Luan Patrick, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires e Lucas Evangelista; Vitinho, Sorriso e Eduardo Sasha.

Técnico: Pedro Caixinha

Arbitragem

Árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

Quarto árbitro: Alexandre de Souza Peixoto (CE)

VAR: Rodrigo Carvalhães de Miranda (RJ)