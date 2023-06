Em noite de despedidas, Botafogo empata com Magallanes e fica em segundo no grupo

O Botafogo foi a campo nesta quinta-feira (29) para enfrentar o Magallanes pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Em um Nilton Santos com mais de 25 mil pessoas, o Botafogo abriu o placar com Marlon Freitas, mas sofreu o empate no segundo tempo em gol de Zapata.



Além do empate e da segunda colocação, a notícia da saída do técnico Luis Castro para a Árabia Saudita mexeu com a torcida. O treinador foi muito vaiado pelos botafoguense antes e depois da partida.



Os únicos momentos mais leves para os alvinegros foram as homenagens para Joel Carli que se aposentou. O zagueiro entrou nos minutos finais e foi exaltado pela torcida. Após o apito final recebeu aplausos do companheiros e teve seu nome gritado.

Domínio alvinegro

O Botafogo teve o domínio, trocou passes e criou as melhores chances. è bem verdade que não foram muitas. A primeira foi aos 8, quando Eduardo entrou na área e chutou para defesa de Rodríguez.



Aos 13, a única chance do Magallanes. Depois de cobrança de falta a bola sobrou para Alfaro que tentou o voleio, mas pegou sem jeito. Pouco depois, aos 17, Eduardo fez bonita jogada, chutou, mas Rodríguez pegou.



No lance seguinte, aos 18, Marlon Freitas recuperou a posse de bola no meio campo e lançou Eduardo na esquerda. O meia cruzou para a área, Tiquinho Soares fez o corta-luz e ela ficou limpa para Marlon Freitas colocar na gaveta.



Aos 28, quase o segundo do Botafogo. Rafael trabalhou com Gustavo Sauer pela direita. O camisa 10 encontrou Eduardo na área que chutou rente a trave do Magallanes.



O Botafogo seguiu melhor, mas não conseguiu criar grandes chances para ampliar. Enquanto isso a LDU vencia pelo mesmo placar em Quito. Naquela altura, o Botafogo estava se classificando em primeiro lugar, mas com risco de, com um gol dos equatorianos, cair para o segundo lugar.

Segunda etapa desastrosa

O Botafogo entrou no segundo tempo pressionado pelo resultado em Quito. Querendo não correr riscos, o Glorioso seguiu em cima dos chileno e quase ampliou. Aos 2, com Luis Henrique entrou livre na área, mas, antes do chute, a defesa afastou.



Aos 4, Tchê Tchê arriscou da entrada da área, mas Rodríguez defendeu. Aos 10, Junior Santos recebeu de Tiquinho, fez bonita jogada pela esquerda, mas finalizou para fora.

Apesar do dominio, o Botafogo diminuiu o ritmo a partir dos 15 minutos e viu o Magallanes subir de produção. Aos 17, Thomas Jones arriscou de fora da área e a bola explodiu na trave. Minutos depois, aos 21, mais dificuldade para o alvinegro. Marlon Freitas levantou o pé, atingiu a cabeça de Aránguiz e recebeu cartão vermelho.



Para piorar, enquanto o jogo estava parado para atendimento ao jogador chileno, em Quito, a LDU fazia seu segundo gol. O resultado colocava o alvinegro na segunda colocação. Abalado com a expulsão e sabendo do resultado no Equador, o Botafogo foi todo para o ataque, mas permitiu que, em contra-ataque, Zapata entrasse livre e empatasse para os chilenos.



Depois do gol, o Botafogo tentou sufocar o Magallanes, mas sem resultado. Luis Castro fez algumas mudanças, Tiquinho levou perigo, mas não foi o suficiente. Fora isso, em quito a LDU fez o terceiro e decretou a ida do alvinegro para os playoffs.

Como ficou a tabela?

Com o empate e a vitória da LDU, o Botafogo ficou em segundo lugar do grupo. Agora, o Glorioso terá que encarar os playoffs contra um dos terceiros colocados da Libertadores. O alvinegro enfrentará, em confroto de ida e volta, o Patronato, time da segunda divisão argentina.

Protestos contra Luis Castro

Antes da partida foi divulgado na imprensa que o técnico do Botafogo Luis Castro havia aceitado a proposta do Al Nassr e estaria de malas prontas para deixar o Botafogo. Em entrevista pré-jogo para a Paramount, o português desviou na resposta e não confirmou sua saída.



Mesmo assim, a torcida do Botafogo não estava nada feliz com o treinador. Antes da partida, quando o telão anunciava o nome de Luis Castro, os torcedores vaiaram bastante.



Além disso, alguns botafoguenses arremessaram notas de um real com o rosto do técnico na entrada dos times em campo. Já no fim da partida, muitos xingamentos para Castro e protestos contra a decisão do treinador.

Despedida de Carli

O ídolo do Botafogo Joel Carli entrou nos minutos finais e foi ovacionado pela torcida. O zagueiro, que foi importantíssimo no último título do Glorioso em 2018, encerrou sua carreira e recebeu muitas homenagens.



O argentino de 36 anos vinha sofrendo com lesões nas últimas temporadas e terá seu contrato encerrado no dia 31 de junho. Agora ex-jogador, Carli deverá assumir funções administrativas dentro do clube.

Próximo compromisso

O Botafogo vai a campo, no domingo (02), enfrentar o Vasco pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico será realizado no Nilton Santos. O Glorioso é o líder da competição com 30 pontos.