Esperança de gols do Shimizu, Carlinhos quer ano perfeito com a camisa do clube em 2023

Esperança de gols do Shimizu S-Pulse nesta temporada e um dos ídolos do clube, o atacante Carlinhos quer melhorar ainda mais seus números com a camisa da agremiação neste ano de 2023. Segundo o jogador, sua meta é fazer uma época perfeita com todos no elenco.

“Estou muito motivado para essa temporada e para fazer um ano de gols e conquistas com o clube. Vou me dedicar ao máximo para fazer um 2023 de alto nível e para ter uma temporada perfeita aqui", disse.

Carlinhos falou, ainda, sobre a principal meta do clube em 2023: voltar para a J-League.

"Nossa meta é colocar o clube novamente na elite do futebol japonês. A volta para a J-League é uma prioridade. Vamos lutar muito para que isso seja possível".