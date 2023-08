Londrina surpreende e vence vice-líder Vitória no Estádio do Café

Com cafeína pura na etapa final, o Londrina venceu o Vitória, por 2 a 0, nesta segunda-feira (7), pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio do Café. Gabriel e João Paulo anotaram os gols do Tubarão.

Sem gols

O jogo no Estádio do Café, sem muita cafeína, sem emoções e com as duas equipes errando muitos passes. O Londrina chegou buscando lançamentos e chutes de longa distância, mas sem assustar o goleiro adversário. Aos 17, Higor Leite recebeu de Paulinho Moccelin na intermediária e isolou. Na sequência, o Vitória saiu errado e Peu aproveitou a bola pipocando, na entrada da área, mas chutou por cima da meta, em melhor oportunidade do Londrina. Já o Vitória teve muita dificuldade, mas buscou pelo lado esquerdo, com Matheuzinho passando para Mateus Gonçalves, mas não teve sucesso ao pegar forte na bola e sair pela linha de fundo, decretando vestiários com placar zerado.

Londrina reage e vence

Com cafeína pura nas veias, o Londrina voltou colocando fogo na etapa final, se impondo e mantendo bola no pé. Aos seis minutos, Lucas Coelho recebeu a bola na entrada da área e ficou na cara do goleiro Lucas Arcanjo, mas chutou fraco. Na sequência, no erro de saída de bola do time visitante, Higor Leite finalizou da marca do pênalti, obrigando Lucas Arcanjo a fazer outra defesa. O tubarão não se acanhou diante das boas defesas do goleiro adversário, mas ficou mais confiante ao perceber que estava mandando na partida. Aos 15, Paulinho Moccelin ganhou escanteio e, na cobrança, o zagueiro Gabriel fez valer essa superioridade e subiu mais que todo mundo e abriu o placar para o Londrina.

Na sequência, o Vitória finalmente chegou com Mateus Gonçalves, que recebeu lançamento forte na linha de fundo, escorou para o meio da área. Neneca segura após dividida com lury Castilho e recebe a falta. Na reta final, o Tubarão estava sedento, e em cobrança de falta, o volante artilheiro João Paulo mandou por cima da barreira no canto direito do goleiro, sem chances para Lucas Arcanjo. Sem mudanças, a partida encerrou com vitória do Londrina por 2 a 0.

Classificação

Com a vitória, o Londrina alcança 19 pontos mas segue na 18° colocação. Já o Vitória fica com 42 pontos, perde a liderança para o Sport e interrompe uma sequência de cinco jogos de invencibilidade.

Próximos jogos

O Londrina pega o Criciúma fora de casa, no sábado (12), pela 23ª rodada, às 15h30. Já o Vitória enfrenta o Ceará no domingo (13), no Barradão, às 18h.