Rony pode completar 200 jogos pelo Palmeiras nesta noite

O atacante Rony pode completar uma marca histórica na noite desta quarta-feira (09), diante do Atlético-MG, pela Copa Conmebol Libertadores. Caso entre em campo na decisão de logo mais, o camisa 10 alviverde alcançará a marca de 200 jogos com a camisa do Palmeiras.

Peça crucial nesta geração vitoriosa do Verdão, o atacante é titular absoluto da equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira e vem fazendo história no clube do Allianz Parque. O atleta enfrentou dificuldades no seu início no Palmeiras, mas aos poucos foi conquistando seu espaço até se tornar um jogador proeminente no time, obtendo o apoio da torcida através de seus gols, títulos e de sua postura dentro de campo.

Ao longo de 199 partidas pelo clube, Rony acumula 58 gols e 22 assistências, contribuindo para a conquista de dois títulos da Libertadores (em 2020 e 2021), uma Copa do Brasil (em 2020), um Brasileirão (em 2022), uma Supercopa do Brasil (em 2023), uma Recopa Sul-Americana (em 2022) e três títulos do Campeonato Paulista (em 2020, 2022 e 2023), chegando inclusive a duas convocações para a seleção brasileira.

Fala Rony!

“Me sinto muito feliz e honrado por estar vestindo essa camisa e, mais uma vez, estar batendo uma marca importante no clube. Agradecer a Deus por essa conquista, que é um privilégio muito grande para mim e para a minha família… Agradecer também aos meus companheiros e ao Palmeiras em si pela oportunidade e por tudo o que fazem por mim. Me sinto muito realizado por mais uma marca aqui”, disse Rony sobre a marca a ser batida.

O ídolo alviverde também comentou sobre a dificuldade que será imposta pelo Galo ao Verdão. As equipes duelam nesta noite, no Allianz Parque, em busca de uma vaga nas quartas de final do torneio mais importante de clubes do continente.

"Será um jogo de muita pegada, mas jogaremos em casa, com o nosso torcedor, e isso nos deixa muito tranquilos e confiantes para fazermos uma grande partida. Esperamos estar em uma boa noite para fazermos a alegria de nossos torcedores".

Com Rony entre os titulares, o técnico Abel Ferreira deve ir a campo com Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

A bola rola para a decisão entre paulistas e mineiros às 21h30, no Allianz Parque. Quem se classificar entre Palmeiras e Atlético-MG enfrenta o vencedor do confronto entre Deportivo Pereira, da Colômbia, e Independiente del Valle, do Equador, nas quartas de final da competição. O Palmeiras tem vantagem de um gol, conquistada na partida de ida, no Estádio do Mineirão.