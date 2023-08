Estudiantes bate Goiás novamente, confirma vaga e encara Corinthians nas quartas da Copa Sul-Americana

Em casa, o Goiás tentava o que seria uma história de virada dentro do futebol para ser lembrada eternamente, mas que não aconteceu. A bola rolou no Serra Dourada na noite da última quarta-feira (9), onde o Esmeraldino encarou o Estudiantes pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

O placar de ida foi 3 a 0 para os argentinos e o Goiás tentava a virada, mas levou dois gols e foi derrotado por 2 a 0, com Benedetti e Rollheiser marcando e classificando o Estudiantes para a próxima fase.

Estudiantes nas quartas!

A partida começou já com um balde de água fria para cima do Goiás, pois aos cinco minutos de jogo, a bola sobrou na esquerda para Benedetti após a defesa do Goiás afastar mal, que bateu forte, cruzado, no canto esquerdo, para abrir o placar cedo!

Dois minutos depois, Allano recebeu o passe e bateu rasteiro, no canto esquerdo, mas Andújar espalmou para escanteio. Aos 21, a resposta veio com Méndez, que no cruzamento na área conseguiu o desvio, mas Tadeu foi no canto esquerdo para espalmar para longe.

Em uma falta frontal Guilherme bateu direto e acertou o travessão, aos 44 minutos, no último lance da primeira etapa.

E o segundo tempo do jogo repetiu o início do primeiro, quando aos quatro minutos Rollheiser recebeu a bola, tirou o defensor da direita para o meio e bateu colocado, no ângulo direito, para ampliar o placar com um golaço!

Os jogadores do Estudiantes comemorando o segundo gol (Foto: Divulgação/Estudiantes)

Após o segundo gol o jogo esfriou. O placar no agregado era de 5 a 0 para o Estudiantes, onde os dois times começaram a fazer suas substituições e o jogo perdeu ritmo. O Goiás até tentou pressionar, mas sem criar perigo, fechando o segundo tempo sem chances criadas para ambos os lados, selando a classificação do Estudiantes para as quartas de final.

Próximos jogos e quartas de final

O Goiás volta a campo no domingo (13), às 16h, quando visita o América-MG. O Estudiantes joga no domingo (20), ainda sem horário, visitando o Belgrano. O Estudiantes agora aguarda a definição de horário de data, quando enfrenta o Corinthians nas quartas da Sula.

A partida de ida acontece com mando do Corinthians, na semana do dia 23 de agosto. A volta será na Argentina, na semana do dia 30.