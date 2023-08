"Resultado justo", diz Abel Ferreira após vitória do Palmeiras na Libertadoes

O Palmeiras saiu em vantagem nos primeiros 90 minutos da decisão contra o Palmeiras, pelas oitavas de finais da Conmebol Libertadores. No Estádio do Mineirão, o Verdão visitou o Galo e saiu vitirioso pelo placar de 1 a 0, com gol marcado por Raphael Veiga.

Após a partida, o técnico Abel Ferreira e o lateral Mayke, bi-campeões da Copa Libertadores com o clube, comentaram sobre o duelo em Belo Horizonte.

O técnico português valorizou o resultado conquistado pela equipe fora de casa e o avaliou como "justo".

"Tivemos calma, tranquilidade, fomos competitivos. Primeiro tempo bem jogado na casa de um adversário super poderoso. No segundo tempo, o adversário nos empurrou. Normal, tinha que buscar o resultado. Sinceramente, resultado acabou por ser justo", comentou Abel.

Ao ser perguntado pelo repórter Pedro Cunha, da Vavel Brasil, o treinador comentou sobre a evolução e transformação de Raphael Veiga desde sua chegada a equipe. O camisa 23 se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube na Libertadores, com 16 gols marcados.

"Minha função como treinador não é só ganhar, só dar títulos. É valorizar meus jogadores, valorizar o clube, potencializar jogadores, o quanto valiam quando a comissão chegou e quanto valem agora. Não é só ganhar, os títulos são consequência, mas eu sei que vocês só olham para os títulos. Antes de chegar, eu não era treinador de títulos. Era de vender jogadores, valorizar jogadores. Aqui faço as duas", ressaltou Abel.

O treinador também comentou sobre os duelos diante de Luís Felipe Scloari, campeão do penta com a seleção brasileira. O experiente treinador faz parte do seleto grupo de cinco comandantes que venceram o português no Brasil em mais de uma ocasião. Felipão, que eliminou o Palmeiras nas semifinais da última edição da Libertadores, se junta ao grupo composto por Rogério Ceni, Maurício Barbieri, Hernán Crespo e Juan Pablo Vojvoda.

Este é o terceiro ano consecutivo em que Palmeiras e Atlético se cruzam na Libertadores. Em 2021 e 2022, o Verdão teve sucesso em eliminar o Galo em semi e quartas de finais, respectivamente. Desta vez nas oitavas, a equipe alviverde busca repetir os feitos das últimas copas. Está também foi a 11ª partida de Abel Ferreira contra o time mineiro. O português tem sete empates e duas vitória contra o alvinegro.

"Esses jogos tem um componente mental muito forte, está muito em jogo. Como esse é um jogo muito intenso, é fundamental que eles foquem no que sabem fazer, que é jogar futebol sob pressão, na casa do adversário. Hoje tiveram coragem, calma e tranquilidade para ir dentro de campo e jogar da nossa maneira. O resultado toma conta dele, nós tomamos conta das nossas tarefas, e foi isso que fizemos durante o jogo todo".

Abel ainda comentou também sobre o retorno de Dudu. Desfalque do clube nas últimas três partidas, o atacante retornou aos gramados nesta noite fazendo função diferente da tradicional.

"Eu tenho que pensar em muitas coisas ao mesmo tempo olhando também para o físico dele, sabia que não estaria na capacidade física maior. Temos um lateral esquerdo com uma capacidade física muito boa. Com o Dudu por dentro, criaríamos uma dúvida no adversário, se o lateral acompanhava o Dudu ou não. Se acompanhasse, deixaria as costas para o Piquerez. Se não acompanhasse, Dudu seria um elemento extra no meio de campo", finalizou Abel.

A partida decisiva deste confronto acontecerá na próxima quarta-feira (09), no Allianz Parque, em São Paulo, às 21h30. Antes disso, o Palmeiras volta a campo pelo Brasileirão. No sábado (05), o alviverde entrenta a equipe do Fluminense, às 21h, no Estádio do Maracanã. Quem se classificar enfrenta o vencedor do confronto entre Deportivo Pereira, da Colômbia, e Independiente del Valle, do Equador, nas quartas de final da competição.