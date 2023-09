Santos tem atuação desastrosa e permanece no Z-4 após derrota para o América-MG

Em uma noite desanimadora para os torcedores do Santos, o time alvinegro enfrentou o América-MG na Arena Independência e sofreu uma derrota por 2 a 0 neste domingo (3). O desempenho abaixo da média manteve o Santos na temida zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, agravando ainda mais a situação da equipe.

Coelho na frente

O início do jogo foi marcado por um ritmo sonolento, com ambas as equipes trocando passes sem criar oportunidades de perigo. O América-MG ameaçou com um cruzamento de Rodriguinho aos 12 minutos, mas Mateus Henrique desperdiçou a chance.

O Santos respondeu aos 18 minutos, quando Jean Lucas finalizou com precisão, mas o goleiro Cavichioli fez uma defesa sensacional.

O América-MG abriu o placar aos 28 minutos, aproveitando um erro defensivo do Santos, resultando no gol de Rodrigo Varanda.

O Coelho teve outra oportunidade aos 43 minutos, com Felipe Azevedo, mas o goleiro João Paulo fez a defesa.

O Santos pressionou no final do primeiro tempo, com Lucas Lima e Mendoza acertando a trave, mas não conseguiu marcar.

América confirma vitória

O segundo tempo trouxe mais dificuldades para o Santos, já que o América-MG ampliou a vantagem com um gol de Juninho aos nove minutos. O Santos tentou responder com chutes de longa distância, mas não conseguiu superar o goleiro adversário.

O jogo ainda viu Soteldo ser expulso nos acréscimos, agravando a situação do Santos para a próxima rodada.

Como fica?

O resultado é alarmante para o Santos, que permanece na 17ª posição da tabela de classificação, com apenas 21 pontos.

Por outro lado, o América-MG, que enfrentava sua própria batalha contra o rebaixamento, conquistou sua segunda vitória consecutiva na Série A. A equipe subiu para a 19ª posição, com 16 pontos, deixando a lanterna da competição para trás.

O Brasileirão agora entrará em uma pausa de aproximadamente dez dias devido à Data Fifa. O Santos, sob pressão, buscará a reabilitação na competição em 14 de setembro, quando enfrentará o Cruzeiro na Vila Belmiro, às 19h (horário de Brasília).

O América-MG, por sua vez, sob o comando de Fabián Bustos, visitará o Cuiabá na próxima rodada em 15 de setembro, sexta-feira, às 20h.