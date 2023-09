Na Arena Castelão Ceará vence Londrina pela Série B

Em dia de estreia do novo técnico, Vagner Mancini, o Ceará venceu o Criciúma, por 1 a 0, neste sábado (2), pela 26ª rodada, da Série B, na Arena Castelão. Crystian Barletta anotou para o Vozão.

Vozão pressiona e marca

O jogo começou com o Vozão dominante, mantendo bola no pé e tentando marcar a todo custo. Logo aos 5, Erick deu chapéu em Claudinho e cruzou rasteiro para Barletta completar para o gol, abrindo para os donos da casa. Na sequência o Vozão teve mais uma chance após passe de Nicolas para Jean Carlos, que tentou cavadinha em Gustavo, mas o goleiro fez grande defesa. Em desvantagem, o Criciúma pouco a pouco, cresceu ofensivamente, conseguiu chegar com jogadas perigosas. Aos 31, Léo Costa finaliza de muito longe, e David Ricardo corta parcialmente, a bola fica viva na pequena área, onde Fabinho finaliza para defesa, na sequência, Luiz Otávio tenta tirar a bola, mas chuta em Felipe Vizeu e a bola entra. Após empate jogadores do Ceará reclamam que a bola tocou na mão de Vizeu, o lance vai ´para revisão do VAR e é anulado.

Ceará segura vantagem

A partida retomou com o Criciúma indo pra cima do Ceará, levando perigo, e sendo bastante paciente em busca do empate. Aos 11, Luiz Otávio faz corte após cruzamento rasteiro de Eder, e bloqueia finalização de Marcelo Hermes, Vozão respira aliviado. Na sequência, Guilherme Castilho cobrou escanteio e Léo Santos subiu para cabecear, mas Gustavo fez grande defesa. A reta final foi sem emoção, cheia de passes errados e alterações em ambas equipes, que não surtiram nenhuma mudança.

Mas, e como fica?

Com a vitória, o Ceará soma 38 pontos e é o nono na tabela da Série B. Já o Criciúma cai para quarto, com 44 pontos.

Próximos Jogos

O Ceará entra em campo contra o Londrina na quarta-feira (6), às 21h30, no estádio Presidente Vargas. O Criciúma joga contra o Sport no sábado (9), às 20h45, na Ilha do Retiro.