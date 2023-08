Em meio à briga contra o rebaixamento, Bahia e América-MG duelam na Fonte Nova

O Bahia recebe o América-MG neste domingo às 18h30 (horário de Brasília) na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor de Aço, com 15 pontos, ocupa a 17ª posição, a primeira dentro da zona de rebaixamento. Apesar da péssima fase, uma vitória igualaria o time em pontos com o Santos (primeiro time fora da zona da degola). Portanto, o jogo é de suma importância para a equipe nordestina.

O Coelho também não vive uma realidade tão distante, pois ocupa a 19ª posição, com apenas 10 pontos. Apesar da boa campanha na Copa Sul-Americana, o time mineiro não consegue repetir as boas atuações no campeonato nacional, e buscará virar a chave neste jogo.

Desfalques

Bahia: O técnico Renato Paiva não contará com o atacante Biel, lesionado.

América-MG: Vagner Mancini não terá o atacante Aloísio e o defensor Danilo Avelar à disposição para a partida, ambos lesionados.

Prováveis escalações

Bahia: Marcos Felipe; Kanu, Gabriel Xavier, Victor Hugo, Camilo Cándido; Acevedo, Thaciano, Léo Cittadini, Cauly, e Ademir; Everaldo. Técnico: Renato Paiva

América-MG: Pasinato; Daniel Borges, Eder, Maidana e Nicolas; Martínez, Alê, Paulinho, Benítez e Pedrinho; Mastriani. Técnico: Vagner Mancini

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP)