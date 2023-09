Na estreia de Rogério Ceni, Bahia faz confronto direto contra Coritiba fora de casa

Nesta quinta-feira (14), Coritiba e Bahia se enfrentam em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio Couto pereira, às 20h.

O Coxa vem para o jogo com cinco derrotas seguidas e se encontra na lanterna do campeonato. A equipe paranaense fez o pior primeiro do time na história do Brasileiro com apenas 14 pontos. Para tentar sair dessa situação, o Alviverde contratou nome de pesos vindo da Europa, como o atacante argelino Slimani e o meio campista espanhol Jesé Rodrigues ex-Real Madrid. O técnico Thiago Kosloski espera já poder contar com os atletas na partida de hoje.

Já o Bahia vem para esta rodada como o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 22 pontos, um acima do Santos. Para conseguir se afastar do Z-4 o Esquadrão conta com o fator novo técnico. Rogério Ceni foi contratado segunda-feira (11). O treinador assinou contrato até 2025 após o pedido de demissão de Renato Paiva.

17 finais pela frente

O CEO do Coritiba, Carlos Amodeo, disse que a equipe irá tratar as próximas rodadas todas como finais para conseguir lutar contra o rebaixamento.

Thiago Kosloski tem problemas para escalar o time para o jogo de hoje. O zagueiro Reynaldo passou por cirurgia no braço e é desfalque, além dele o volante Matheus Bianqui recebeu o terceiro amarelo e cumpri suspensão. Por outro lado, Kuscevic se recuperou a tempo e deve fazer dupla com Thiago Dombroski. As novas contratações também podem ser as novidades na equipe titular.

Provável escalação: Luan Polli; Hayner (Diogo Batista), Kuscevic, Thiago Dombroski (Henrique) e Jamerson; Samaris (Fransérgio) Sebá Gómez e Bruno Gomes; Marcelino Moreno, Robson e Slimani.

Novo técnico, novo espirito

Rogério Ceni tem diversos problemas em sua primeira escalação. O novo comandante não pode contar com Vitor Hugo, suspenso. Quem deve assumir sua vaga é Gabriel Xavier. Outro problema é a vaga de Cauly, que segue lesionado. Sua vaga deve ser preenchida por Biel. No ataque Rafael Ratão deve ser a surpresa pela má fase de Everaldo e Vinícius Mingootti.

Provável escalação: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Gabriel Xavier e Camilo Cándido; Rezende, Thaciano e Léo Cittadini (Biel); Ademir, Rafael Ratão (Juba) e Everaldo (Vinícius Mingotti).

Arbitragem

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes

Assistente 1: Thiago Henrique Neto Correa Farinha

Assistente 2: Daniel do Espirito Santo Parro

VAR: Emerson de Almeida Ferreira