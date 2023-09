Eduardo Coudet lamenta gol sofrido pelo Internacional na reta final: “Não merecíamos perder”

Em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional foi derrotado pelo Athletico na Ligga Arena na noite desta quinta-feira (21). O time gaúcho sofreu o gol de Alex Santana que decretou a derrota no final da partida. Já o autor do único gol da equipe do Colorado foi o uruguaio Carlos De Pena.

Eduardo Coudet concedeu entrevista coletiva, após a derrota. O comandante começou avaliando o jogo. “Foi uma partida difícil, fizemos um grande jogo. Não acho justo o resultado, mas o futebol é assim, quem faz mais gols ganha”.

Grama sintética vs grama natural

O técnico colorado foi questionado se seria possível usar a escalação titular caso o jogo fosse em um campo com grama natural - no meio da próxima semana, o Inter encara o Fluminense pela semi da Libertadores e poupou titulares em Curitiba.

“Muito provável que esse jogo seria analisado de outra maneira. O rival que vamos enfrentar quarta (Fluminense), jogou ontem e não é a mesma recuperação da grama natural para a sintética. Normalmente precisamos de dois dias de recuperação quando jogamos na grama natural, e aqui (Ligga Arena) sempre precisamos de um dia a mais”.

“Fizemos um grande jogo, é muito difícil jogar neste campo, ter controle. Pela postura do time, do jogo, acho que não merecíamos perder”, completou.

Mudança de foco

O comandante do Inter também projetou a partida contra o Fluminense e disse qual postura espera do seu time na partida decisiva pela Libertadores. “Teremos que fazer um jogo inteligente. Tem que fazer um grande jogo quarta e ainda não poder estar achando o que vai acontecer depois, mas se fizer um grande jogo, para nós, finalizar em casa é sempre bom. Agora teremos que ir de visitante, ser inteligente e fazer um grande jogo.”

Sequência

O Internacional volta a campo na quarta-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília), em confronto válido pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores da América contra o Fluminense, no Maracanã. Já pelo Brasileirão, o Colorado enfrentará o galo no sábado (30), às 21h (horário de Brasília), em Porto Alegre.