Atlético-MG encara Cuiabá em busca da quarta vitória seguida em casa

De olho em uma vaga para a Copa Libertadores, o Atlético-MG volta a campo na noite deste sábado pelo Campeonato Brasileiro para encarar o Cuiabá. A partida, válida pela 24ª rodada, será às 21h, na Arena MRV.

Em nono lugar com 34 pontos, o Galo busca se aproximar dos times do G-6 e se manter na briga da parte de cima da tabela de classificação. Com as vitórias de Fortaleza, Athletico-PR e Fluminense no meio de semana, vencer logo mais é fundamental para o alvinegro.

Na última rodada, o time comandado por Felipão venceu o Botafogo por 1 a 0, com gol marcado por Paulinho no segundo tempo. O triunfo conquistado foi o terceiro seguido como mandante, melhorando o desempenho atleticano em seus domínios.

Do outro lado, o Cuiabá vem numa sequência ruim de cinco jogos sem vencer. Na última rodada, o Dourado empatou com o América-MG em casa por 2 a 2, interrompendo a série de quatro derrotas seguidas.

Agora, a equipe busca voltar a vencer fora de casa. Até aqui, o time de António Oliveira tem a quinta melhor campanha como visitante, com 16 pontos conquistados. Porém, nos últimos três jogos longe de seus domínios, o clube perdeu e sequer balançou as redes.

Outro ponto preocupante para o Cuiabá é o início do returno. Em quatro jogos, apenas um ponto foi conquistado, colocando o clube com a segunda pior campanha no momento, à frente apenas do Coritiba.

Na 11ª posição com 29 pontos, vencer o Atlético-MG hoje pode significar um alívio para o time do Mato Grosso, que busca se distanciar da zona de rebaixamento. No momento, apenas cinco pontos separam o Cuiabá do Z-4.

No confronto do primeiro turno, o Galo levou a melhor sobre o Dourado, vencendo por 4 a 0 na Arena Pantanal. No histórico do confronto, o alvinegro jamais perdeu para o adversário de logo mais. Em cinco partidas, foram quatro vitórias e um empate.

Atlético tem retorno de artilheiro

Após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo na última rodada, o atacante Hulk, artilheiro do time no ano com 22 gols, volta ao time titular para formar o trio de ataque ao lado de Paulinho e Pavón.

Outro jogador que volta a estar disponível é o zagueiro Jemerson, que também ficou de fora do jogo contra o Botafogo devido ao acúmulo de cartões. Porém, o defensor deve ser opção no banco de reservas.

Na zaga, Felipão pode optar em manter a dupla Maurício Lemos e Bruno Fuchs, que tiveram boa atuação na rodada anterior. No meio de campo, Otávio, Battaglia e Pedrinho seguem entre os 11 iniciais.

Provável escalação: Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Otávio, Battaglia e Pedrinho; Paulinho, Pavón e Hulk.

Cuiabá tem dois desfalques

Entre os titulares, o Dourado não poderá contar com o volante Filipe Augusto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o atacante Jonathan Cafú, lesionado. Com isso, Denilson deve ser a opção no meio.

Outra dúvida no meio de campo é entre Fernando Sobral, que foi titular contra o América-MG, e Ceppelini, que entrou ao longo da partida da última rodada. No ataque, o trio deve ser mantido com Wellington Silva, Clayson e Deyverson.

No banco de reservas, a equipe será comandada pelo auxiliar Bruno Lazaroni, que substitui o técnico António Oliveira, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Provável escalação: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Denilson e Fernando Sobral (Ceppelini); Wellington Silva, Clayson e Deyverson.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA/SP);

Assistente 2: Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE);

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-FIFA/PR).