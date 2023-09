Sampaio Corrêa vence Vila Nova e se afasta provisoriamente da zona do rebaixamento

Nesta terça feira (19), Sampaio Corrêa e Vila Nova se enfrentaram em jogo válido pela vigésima nona rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida foi disputada no estádio do Castelão.

O Tigre até chegou a sair na frente do placar com Igor Henrique, mas ainda no primeiro tempo a Bolívia Querida empatou o jogo com Ytalo. No segundo tempo Neto Paraíba arriscou de muito longe e marcou o gol que decretou a vitória para os mandantes. O Sampaio Corrêa, agora chega a sua segunda vitória consecutiva e se livra um pouco da zona de rebaixamento.

Tudo Igual

A primeira etapa da partida começou com os mandantes dominando. Aos 3 minutos, Matheus Pivô quase abriu o placar após uma boa cabeçada, mas parou na boa defesa de Dênis. Depois o Vila, aos poucos, conseguiu colocar seu ritmo e começou a conseguir sair mais ao ataque. Aos 10, Guilherme Parede recebeu lançamento na esquerda, cortou para o meio e cruzou para Caio Dantas. O atacante ajeitou de cabeça para Igor Henrique sozinho na pequena área para abrir o marcador. Logo depois, o Tricolor voltou ao seu ritmo inicial e chegou ao empate com Ytalo. Aos 38, o atacante recebeu passe de Pará entre a linha de marcação e só teve o trabalho de tirar do goleiro para empatar. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar.

Virada para aliviar

Na volta do intervalo a partida parecia a mesma. O Sampaio Corrêa dominava as ações do jogo. Logo aos seis minutos, Robinho levou perigo em uma batida de falta. Dênis foi obrigado a trabalhar aos 14 minutos depois do chute de Vitinho. A virada veio aos 23, Neto Paraíba arriscou de longe. Nonato foi tentar bloquear o chute, porém desviou a bola que foi morrer no fundo das redes. O Tigre ainda teve chances para conseguir empatar, porém não conseguiu aproveita-las.

Classificação e próximo jogos

Com a vitória o Tricolor chega aos 34 pontos e se afasta provisoriamente da zona de rebaixamento (O Sampaio tem uma partida a mais que o restante). Na próxima rodada a equipe do Maranhão viaja até o Paraná para enfrenta o Londrina na quinta feira, às 21h30.

Já o Vila Nova com a derrota perdeu a chance de entrar no G-4 e dorme em sétimo lugar com 46 pontos e vê o seu rival Atlético Goianiense podendo passar. Na próxima rodada o volta a Goiânia para enfrentar a Chapecoense no próximo sábado, às 17h.