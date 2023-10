Em duelo pela vice-liderança do Brasileirão, Bragantino e Palmeiras se enfrentam no Nabizão

Neste domingo (1), o Bragantino recebe o Palmeiras, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, a bola rola já no fim da tarde, às 18:30 (horário de Brasília). As duas equipes figuram no G4, em caso de vitória, ambas as equipes podem assumir a vice-liderança da competição.

Bragantino

O Massa Bruta tem uma ótima campanha no campeonato, a equipe está a 4 jogos sem perder, com 3 vitórias e um empate, os comandados de Pedro Caixinha se encontram na quarta colocação, com 42 pontos somados, dois a menos que o rival Palmeiras. Em caso de vitória sobre o Verdão, o time pula para a vice-liderança do campeonato.

O Bragantino contará com o reforço de quatro atletas, Léo Ortiz, que volta de lesão no músculo abdominal, e Aderlan, Sasha e Helinho, que cumpriram suspensão na última rodada.

Provável escalação

Cleiton; Aderlan, Léo Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom e Lucas Evangelista; Helinho (Nacho), Vitinho e Eduardo Sasha.

Técnico: Pedro Caixinha.

Palmeiras

O Verdão apresenta também uma ótima campanha na competição, mas vem de derrota para o Grêmio na última rodada, nos últimos 5 confrontos, perdeu um, ganhou 3 e empatou um. O Palmeiras precisa da vitória para não decolar do líder Botafogo, em caso de derrota para o rival direto, vai ver o Massa Bruta ultrapassá-lo.

Além da necessidade de vitória no Brasileirão, o Alviverde recebe o Boca Jrs na próxima quinta-feira, em decisão pela semifinal da Libertadores. Portanto, Abel Ferreira deve escalar um time misto contra o Bragantino, visando os Xeneizes.

Provável escalação

Weverton; Mayke, Gustavo Gomez, Luan e Vanderlan; Richard Rios, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Luis Guilherme, Artur e Flaco López.

Técnico: Abel Ferreira.

Retrospecto

Na história do confronto os times se enfrentaram 55 vezes, com 32 vitórias do Verdão, 11 do Massa Bruta e somam 12 empates. Neste ano já se enfrentaram duas vezes, uma na fase de grupos do estadual, onde Palestra levou a melhor por 2 a 0, e uma no nacional, quando empataram em 1 a 1.

Arbitragem

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA-RJ)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

Quarto árbitro: Alexandre de Souza Peixoto (CE)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)