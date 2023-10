Botafogo empata com Goiás e mantém sequência negativa no Brasileirão

No confronto realizado no Estádio Nilton Santos nesta segunda-feira (02), o líder Botafogo enfrentou o Goiás pela 25ª rodada do Brasileirão e manteve sua sequência negativa ao empatar em 1 a 1. A partida foi marcada por um desempenho surpreendente do Goiás, que segurou o líder do campeonato.

Esmeraldino começa bem

O primeiro tempo foi desafiador para o Glorioso, que não conseguiu encontrar seu ritmo, especialmente após a opção técnica de Bruno Lage em deixar Tiquinho Soares no banco de reservas. O Goiás, por sua vez, demonstrou maior organização em campo e aproveitou a oportunidade para abrir o placar com um gol de Lucas Halter aos 26 minutos, completando de cabeça um escanteio cobrado.

Torcida vaia Bruno Lage

Diego Costa, substituto de Tiquinho, teve uma grande chance de empatar para o Botafogo, mas sua finalização foi bloqueada pelo goleiro Tadeu. Ao final do primeiro tempo, a torcida botafoguense expressou sua insatisfação vaiando Bruno Lage e chamando-o de "burro" por não escalar Tiquinho Soares desde o início.

Tiquinho entra e muda o jogo

No segundo tempo, Bruno Lage repensou sua decisão inicial e colocou Tiquinho Soares em campo. A mudança fez toda a diferença, e Tiquinho encerrou um jejum de dois meses sem marcar com um gol espetacular aos 6 minutos. O artilheiro do Brasileirão avançou pelo lado esquerdo e bateu do bico da grande área, acertando o ângulo de Tadeu e devolvendo o empate ao placar.

Com o goleador em campo, a torcida alvinegra transformou o Nilton Santos em um verdadeiro caldeirão, apoiando intensamente o time em busca da virada. Apesar da pressão, o placar permaneceu igual até o apito final, deixando o Botafogo com 52 pontos e uma vantagem de sete pontos sobre o vice-líder RB Bragantino.

O empate levou o Goiás para o 16º lugar na tabela, com 27 pontos, empurrando o Vasco para a zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Goiás enfrentará o Bahia em casa no sábado (7), enquanto o Botafogo terá o desafio do "clássico vovô" contra o Fluminense no Maracanã, domingo (8).