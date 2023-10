Juventude frustra Tombense e busca empate na reinauguração do Almeidão

Em partida válida pela 31ª rodada da Série B 2023, Tombense e Juventude ficaram no 1 a 1 na cidade de Tombos (MG) neste sábado (7). O duelo marcou a reestreia do estádio Almeidão, que estava passando por reforma estrutural, com placar raiz e principalmente com gramado novo, que foi muito elogiado por ambas as equipes.

Tombense na frente

Apesar do imenso calor que fazia no interior de Minas Gerais, a etapa inicial do confronto foi fraca tecnicamente. O Juventude mantinha mais a posse de bola, porém sem muita criatividade do meio para frente. A equipe do sul do país dependia muito das jogadas de bola parada de Nenê e também dos arremates de longa distância. Não havia nenhuma jogada criada pelo time comandado por Thiago Carpini. A mesma coisa acontecia com o Tombense, porém a equipe mineira abusava dos cruzamentos errados para dentro da área visando o atacante Fernandão.

Tudo mudou depois dos 28 minutos com retorno aos 31, quando foi decretada a parada para hidratação dos jogadores. O Tombense voltou melhor para campo e começou a criar mais oportunidades e controlar melhor o jogo. Aos 43 minutos, Fernandão foi as redes. Lançamento vindo do campo de defesa e o experiente camisa 9 ganhou no corpo da marcação e chutou forte no canto direito do goleiro Thiago Couto.

O centroavante ainda teve mais uma oportunidade aos 49 minutos, ele recebeu em profundidade e finalizou com muita categoria, rasteiro, a bola beijou a trave e saiu em tiro de meta. Mesmo com mais posse, o Juventude não conseguiu colocar seu plano em prática na cidade de Tombos.

Foto: Arthur Dallegrave/EC Juventude

Juventude busca empate em segundo tempo polêmico

O segundo tempo do confronto começou com o Juzão indo para cima em busca do empate. A equipe já conseguia colocar a bola no chão com mais tranquilidade e criar jogadas de perigo. Foi aí que o VAR teve a primeira intervenção. Fernandão foi acionado em profundidade, driblou o goleiro Thiago Couto e foi derrubado, mas o bandeirinha acabou assinalando impedimento. Depois de traçar as linhas, o VAR confirmou o impedimento milimétrico.

Literalmente no lance seguinte, o Juventude chegou a empatar o jogo com o lateral Reginaldo depois da jogada de Alan Ruschel pela ponta esquerda de ataque do time de Caxias do Sul. Novamente o VAR entrou em ação e chamou o juiz Alisson Sidnei Furtado para conferência do lance, cujo detectou toque no braço de Alan Ruschel no início da jogada. Gol anulado.

Após toda essa polêmica, o Juzão dominou de fato a partida, mas ainda assim sem grandes chances de gol. Aí brilhou a estrela de Thiago Carpini. Com 39 da etapa final ele colocou Matheus Vargas no lugar de Vini Paulista e CINCO minutos depois, Vargas acertou a coruja que estava dormindo no ângulo do goleiro Felipe Garcia para empatar de vez o duelo.

Antes de acabar o jogo, o Tombense ainda teve uma bola no travessão depois da pancada de Bruno Matias com a minutagem de 48 no placar e aos 52, Erick Farias teve a bola da vitória nos pés e ele chutou torto direto para fora.

Classificação

Com o resultado de 1 a 1 decretado no placar, o Juventude subiu para a segunda colocação com 54 pontos, porém com um ponto de vantagem para o quinto colocado Atlético-GO. Já o Tombense se manteve na zona de rebaixamento na 18° colocação com 27 pontos faltando sete rodadas para o fim do campeonato.

Sequência

O Tombense voltará a campo no sábado (14) em um confronto contra o Novorizontino fora de casa, no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi. O Juventude duelo contra o Sport em um confronto direto pelo G4 segunda-feira (16) no estádio Alfredo Jaconi.