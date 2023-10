Palmeiras faz proposta e oferece segundo maior salário do elenco para Bruno Henrique

A renovação contratual entre Flamengo e Bruno Henrique segue travada e quem aproveita o momento é o Palmeiras. Com desejo de contar com o atacante de 32 anos, o Verdão mantém contatos para tentar a contratação do jogador, que tem vínculo com o Rubro-negro até o final de 2023.

A diretoria palestrina já sinalizou aos empresários de Bruno um contrato de três anos de duração, prazo desejado pelo atleta, além de condições financeiras consideradas competitivas, incluindo salários e luvas. O jogador teria o segundo maior salário do elenco alviverde, ficando atrás apenas do também atacante Dudu.

Flamengo e Bruno Henrique travam impasse por tempo de contrato

No entanto, mesmo com números sedutores apresentados pelo clube da Barra Funda, o staff do jogador segue buscando um novo acordo com a equipe carioca. Bruno e Flamengo chegaram até a acertar valores salariais, mas o tempo de contrato segue sendo o principal obstáculo para a assinatura de uma extensão contratual. O camisa 27 aceita reduzir seus vencimentos mensais, mas deseja um vínculo de três anos, assim como ofereceu o Verdão, enquanto o Mengo ofereceu mais duas temporadas. A negociação se arrasta há meses e as partes ainda não conseguiram entrar em acordo.

Bruno acredita que pela idade e pelo legado que deixa ao clube, merece mais anos de contrato. O Mengão acredita que pela idade e por conta das frequentes lesões, oferecer um contrato longo pode gerar um 'perigo financeiro ao clube', tendo que pagar um alto salário a um atleta que pode pouco atuar.

Os contatos pela renovação têm sido diários para que a resolução aconteça nas próximas semanas. O Flamengo acredita em um desfecho positivo principalmente pela relação criada com o jogador. Tite também é trunfo favorável a renovação, visto que foi o único comandante a levar Bruno para a Seleção Brasileira. O atacante tem o desejo de trabalhar novamente com o treinador.

Palmeiras segue ativo no mercado para 2024

O Verdão segue se movimentando em busca de reforços para a temporada 2024. Além de acertar a contratação do volante Aníbal Moreno, do Racing, da Argentina, o clube também alinhou a renovação contratual do lateral-direito Marcos Rocha por mais uma temporada.

A intenção do clube é buscar de três a quatro reforços, e Bruno Henrique é visto como um jogador de peso para um setor que não conta com Dudu pelo menos até o segundo semestre de 2024.

A diretoria alviverde entende que o atacante está bem adaptado no Rio de Janeiro e tem história no Flamengo, mas o Palmeiras se vê como um dos principais concorrentes por sua contratação. Internamente o negócio é avaliado como "difícil, mas possível".

Bruno Henrique tem 214 jogos, 86 gols e 11 títulos com a camisa do Flamengo. Ele conquistou pelo clube duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, três Cariocas, duas Supercopas do Brasil, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.