Casemiro lamenta derrota para Uruguai e fala sobre momento da Seleção Brasileira: "Precisamos melhorar"

Na noite de quebra de tabu, o Uruguai venceu a Seleção Brasileira pela primeira vez em 22 anos, nesta terça-feira (17), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e acabou com a invencibilidade de 37 jogos do Brasil. A equipe saiu vitoriosa por 2 a 0, com gols marcados por Darwin Núñez e De La Cruz.

Casemiro, o capitão, deixou claro que o início do trabalho de Fernando Diniz não pode servir de desculpas para justificar a má fase. "Claro que, a curto prazo, temos que ser realistas e admitir que precisamos melhorar. Por mais que falemos que se trata de adaptação ao trabalho de Diniz, a qualidade dos jogadores é praticamente a mesma. O momento não é bom. Temos que tentar crescer e implementar o estilo de jogo o quanto antes, o que é importante para nós. Com isso, consequentemente, vamos jogar melhor."

Lesão de Neymar

Apesar da derrota e da quebra do tabu contra a Seleção Uruguaia, o Brasil tem mais uma preocupação. Neymar saiu de campo ainda no primeiro tempo com uma grave lesão no joelho esquerdo. O camisa 10 ainda passará por exames para saber a gravidade do problema, mas Casemiro lamentou o ocorrido.

"Sinceramente, não o vi no vestiário. Para o Neymar sair de campo, com certeza é um momento muito sério. Tomara que não seja nada. Ele é um jogador muito importante para nós, e temos um carinho imenso por ele. Ele está sofrendo com lesões, lesões, lesões, e quando começa a pegar ritmo, tem outra lesão. Tomara que não seja nada."

Como fica?

Com sete pontos em quatro rodadas, o Brasil caiu para a terceira colocação na tabela das Eliminatórias para a Copa de 2026 e supera a Venezuela apenas no saldo de gols marcados.

Próximos jogos da seleção

Em novembro, a Seleção visita a Colômbia no dia 16, em Barranquilla, e recebe a Argentina no dia 21, no Maracanã, na última partida do ano.