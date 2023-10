No primeiro clássico da Arena MRV, Cruzeiro derrota o Atlético por 1 a 0

Em jogo muito pegado na Arena MRV, o Cruzeiro superou o Atlético por 1 a 0 em confronto pela 28° rodada do Brasileirão 2023 neste domingo (22). O duelo foi histórico e marcou o primeiro clássico da nova Arena do Galo e contou com um gol contra de Jemerson.

Foto: Twitter/Cruzeiro

PRIMEIRO TEMPO

Com menos de um minuto de jogo, Bruno Rodrigues recebeu uma bola pela ponta esquerda driblou o zagueiro, e cruzou para William que carimbou a trave do goleiro Everson. Logo depois, o Atlético se reencontrou e teve uma boa chance com Hulk, que ganhou do Castan no corpo e finalizou de cavadinha na saída do Rafael e a bola foi pra fora e depois Arana finalizando de fora.

Após os 25 minutos, o confronto se tornou equilibrado, com ambos os sistemas defensivos se sobressaindo sobre os ataques. Muito por conta desta situação, as chances de gols também pararam de aparecer e as faltas se tornaram frequentes.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do segundo tempo, o Cruzeiro voltou melhor, jogando confortável em campo e não deixando o Atlético respirar. A situação se manteve assim durante os 30 minutos, com o Cruzeiro sendo protagonista do jogo.

Aos 40 minutos, William cruzou e Jemerson escorou para o próprio gol, fazendo 1 a 0 na Arena MRV. O Atlético até tentou pressionar, mas não conseguiu marcar e foi derrotado pelo rival no primeiro clássico na nova casa do Galo.

Classificação e próximos jogos

Com a derrota, o Atlético continua na 7° colocação com 43 pontos, já o Cruzeiro com a vitória acabou com série de sete jogos sem vencer e subiu para a 14° colocação com 34 pontos.



O Atlético volta a campo na próxima quarta-feira (25) para enfrentar o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, às 19h. Já o Cruzeiro enfrenta o Bahia no mesmo dia, mas o duelo acontecerá no Mineirão, às 20h.