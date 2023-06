Athlético Paranaense vence líder Botafogo e garante vaga no G4

No segundo duelo entre as equipes nesta semana, o Athletico Paranaense leva a melhor novamente, mas desta vez pelo Campeonato Brasileiro, ao vencer a equipe do Botafogo por 1 a 0 no último sábado (3), na Arena da Baixada. O gol foi marcado por Alex Santana garantindo provisoriamente a equipe ntre os quatro melhores colocados da competição.

Primeiro tempo



Em um primeiro tempo bastante agitado, com chances abertas para ambas as equipes, quem começou com o pé direito foi a equipe paranaense. Aos 3 minutos, Canobbio recebeu no meio, driblou Hugo e chutou rasteiro, exigindo uma boa defesa de Lucas Perri.

Logo em seguida, foi a vez do Botafogo responder, quatro minutos depois. Tiquinho Soares fez o pivô e rolou a bola para Lucas Fernandes, que chegou chutando em direção ao gol, porém não obteve êxito. O jogo seguia com várias chances, mas nenhuma delas com tanto perigo, até que aos 41 minutos, a lei do ex apareceu. Alex Santana abriu o placar com um belo chute, não dando chances para o goleiro Lucas Perri fazer a defesa.

Segundo tempo

O segundo tempo seguiu parecido com o início da primeira etapa, com ambas equipes atacando, sendo o Athletico com as melhores chances, tendo destaque para o atacante Canobbio. A equipe do Botafogo também pressionava, mas dava sinais de alguns problemas simples de finalização, como na melhor chance do jogo em que Tiquinho, de cabeça, mandou a bola por cima do gol da defesa do furacão.

Já no final, teve uma chance polêmica onde os jogadores da equipe carioca pediram pênalti em Janderson em um lance que foi empurrado, mas a arbitragem seguiu o jogo e terminou com a vitória da equipe paranaense.

Como fica a classificação?

Com o triunfo desta noite, o Athletico-PR subiu na classificação do campeonato, saltando da 11ª para a 4ª colocação, embora possa ser ultrapassado ao longo desta rodada. O Furacão acumula 15 pontos em nove partidas, registrando cinco vitórias e quatro derrotas.

Apesar do resultado negativo, o Botafogo ainda se mantém na liderança e não pode ser ultrapassado pelas equipes abaixo que lutam pela liderança. Foi apenas a segunda derrota da equipe alvinegra no campeonato, mas a diferença para o segundo colocado tem se reduzido, chegando aos quatro pontos. Fator esse que já começa deixar a torcida apreensiva, com os últimos resultados e avisível queda de rendimento da equipe comandada pelo português Luís Castro.

Próximos Jogos:

O Athletico agora volta a campo na terça-feira (6), às 19h, quando recebe o Libertad na Libertadores, na Arena da Baixada. Jogando no mesmo dia, às 23h, o Botafogo visita a LDU pela Copa Sul-Americana, no Estádio Rodrigo Paz Delgado.